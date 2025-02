Festival CAOS, Tony Effi Ameaças Contas: "Esta noite você canta". O caso se torna político

Caso Tony Effe Tornar -se político. “Se as jóias que você pode cantar hoje à noite”, escreve o caçador romano em suas histórias do Instagram marcando o diretor artístico do festival Sanremo, Carlo Conti. Referência clara à história da cadeia de que o rapper romano foi forçado a remover na terceira noite e a deixá -lo furioso. “Para mim, o festival termina aqui”, ele matou algumas horas atrás. A situação parece não ter retornado completamente.

“Outros artistas subiram ao palco com jóias para mim e é por isso que isso me deixou com raiva”, o intérprete de Damme ‘na mano Que quase “burguês” apareceu no palco de Ariston e conhecia sua fama como Bad Boy (ao lado das tatuagens).

Também oIstituto Milton Friedman “Imprima total solidariedade” para a antiga vítima do pólo escuro “de um estreitamento de Rai que viola sua liberdade pessoal, na verdade a emissora pública o impediu de usar sua cadeia no pódio de Ariston por razões pouco claras para promover a proibição de promover a promoção As marcas, mas nenhuma marca era visível. Liberdades individuaisTrabalhando em um regime burocrático soviético e opaco que limita a autonomia dos artistas e da liberdade de expressão. Por esse motivo, repetimos fortemente a necessidade de privatizar o RAI e colocar o Sanremo em concurso, de deduzir o gerenciamento estatístico que não garante liberdades. Somente um sistema competitivo, no qual os particulares podem fazer suas escolhas e que é realmente gratuito, pode garantir a conformidade com os direitos de todos, de indivíduos particulares, artistas e público “.