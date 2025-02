Fevereiro de 2025: É por isso que este mês permanecerá nos anais meteorológicos, que nos aguardam

Il aquecer Ninguém trapaceia nos últimos dias. Mantenha a jaqueta para entregar novamente. Pegue um ainda mais quente. Rode? Uma onda de geada de gravação está prestes a atravessar toda a bota, de norte a sul. 7-9 de fevereiroDe fato, um ar em massa -areia começará originalmente da Escandinávia e do Ocidente -Rússia ao sul e ameaçará trazer temperaturas de polo e neve para a planície. Um evento epochal, que vem de um movimento diferente dos Açores dos Açores, geralmente estacionários no Oceano Atlântico, e que, em vez disso, realizará uma migração sem precedentes para os amigos da largura polar, e até se estabelecerá perto da Islândia.

Essa anomalia bara fascinará um belo rio de ar polar que poderia chegar à Itália na primeira década de fevereiro. A fase mais crítica é esperada na sexta e domingo e as projeções indicam um colapso térmico vertical, com valores de até 10 ° C sob médias sazonais no norte e 6-8 ° C no meio do sul. À noite, mesmo as temperaturas -15 ° C poderiam atingir os Alpes, -5 ° C no PO -VALLEY e 0 ° C, mesmo em algumas áreas costeiras tirrénias.

O olho para a ocorrência de queda de neve excepcional, com a participação que pode diminuir até 100-200 metros, o que pode influenciar cidades como Turim, Milão e Bolonha. E não terminou aqui, porque o clima em meados -meses também poderia ser complicado pelo desenvolvimento de um ciclone mediterrâneo entre a Espanha e a Argélia, um sistema de depressão alimentado pelo contraste entre o ar gelado continental e os movimentos atlânticos mais leves, que uma fase causaria mau tempo. Carregue as chuvas que começam do noroeste e se estendem ao centro da Itália, com queda de neve devido a temperaturas rígidas. Em suma, antes das cabeças de calor da primavera, temos que atravessar a fase mais crítica do inverno 2024-25, suéteres no ombro, tampas quentes e muita paciência. Festival de Sanremo, Dia dos Namorados e Carnaval são os mais recentes eventos “frios” deste mês de Fevereiro.