Fevereiro na Alemanha – De um céu claro ao sorvete montado

Janeiro deixou as memórias dos dias sombrios e cinzentos, especialmente perceptíveis para o leste e oeste da Alemanha. No entanto, fevereiro está pronto para surpreender os habitantes do país – o céu claro e o sol promem esclarecer o baço de inverno, apesar de geadas prolongadas e geadas noturnas frequentes, lembrando que o inverno ainda mantém a defesa.

No centro das transformações de inverno, há um sistema de alta pressão, conhecido como “Caroline”. Essa estrutura meteorológica já age ativamente, trazendo um céu estável e ensolarado durante o dia. No entanto, mesmo com sua influência, o relógio noturno não acontece sem gelo grave – a temperatura manterá dentro dos limites de valores inequívocos, e as rajadas do vento podem melhorar a sensação de frio. Em algumas regiões, uma diminuição da noite na temperatura pode atingir ou cair abaixo de –10 ° C, que é inevitavelmente acompanhada por uma névoa e uma visibilidade reduzida de até 50 metros.

Flutuações noturnas

Atenção especial deve ser dada aos períodos noturnos: com exceção de várias áreas costeiras, o frio e o nevoeiro retornarão. Sob condições graves de geada, o risco de formação de gelo aumenta, em particular com as chuvas no gelo. Essas condições podem resultar na deterioração da situação da estrada e forçar os motoristas a observar a prudência particular.

O período de estabilidade

No início da semana, o sistema de alta pressão “Caroline” mantém o controle das condições climáticas, dando ao sol diário e mantendo a previsibilidade da temperatura – de 0 a +8 ° C. No entanto, o vento continua a jogar seu Papel, causando uma sensação de frio adicional, especialmente na hora do almoço, quando o resfriamento do vento pode variar de –5 ° a +4 ° C. Apesar da presença de um nevoeiro espesso, Caroline oferece estabilidade relativa, o que permite que você desfrute de intervalos claros durante o dia.

Relatório meteorológico

Quarta e quinta -feira prometem se tornar um período climático misto. As nuvens, transferidas de oeste para leste, fornecerão precipitação a curto prazo – seja uma leve chuva ou um gel de neve. Em algumas regiões, podem ser observadas condições perigosas associadas a chuvas de gelo e desvios de neve, o que aumentará o risco de gelo, especialmente de manhã. As temperaturas diurnas são esperadas na praia de +2 a +9 ° C e à noite – com um enfraquecimento da precipitação, embora o gelo seja sempre preservado.

O fim de semana sob o sinal de um novo máximo

No final da semana, um novo sistema de alta pressão pode ser formado na Escandinávia, que é o nome não oficial “Dilan”. Essa estrutura meteorológica melhorará o fluxo de ar seco e frio, o que levará a uma diminuição nas temperaturas diurnas – elas flutuarão de –1 a +7 ° C. O vento, soprando principalmente do nordeste e do leste, é capaz de ser capaz de melhorando o efeito do frio. Ao mesmo tempo, alguns modelos de previsão sugerem que precipitação significativa na forma de neve são possíveis ao longo das bordas da zona de alta pressão, o que pode afetar as condições climáticas em certas regiões da Alemanha.

Em outras palavras, o inverno ainda não perdoou, permanece atento às previsões dos meteorologistas.

