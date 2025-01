Fevereiro na Alemanha: um mês de reformas e inovações – Eleições, salários e lei

O segundo mês do ano será marcado por uma série de mudanças importantes: desde as próximas eleições antecipadas para o Bundestag (de acordo com as novas regras) e regulamentações rigorosas no domínio da inteligência artificial, até às mudanças nos pagamentos da energia solar e ao aumento nos preços da HDTV. Ao mesmo tempo, o sector público está a preparar-se para aumentos salariais e as empresas para novos requisitos de prestação de informações. Para se preparar com antecedência e tomar as decisões corretas, é necessário levar em consideração as novas leis e regulamentos.

Abaixo você encontrará uma visão geral detalhada de todas as principais inovações que provavelmente terão impacto tanto nos consumidores privados quanto nas empresas.

1. Eleições atualizadas de 2025

O novo Bundestag será eleito em eleições antecipadas marcadas pelo presidente federal Frank-Walter Steinmeier em 23 de fevereiro de 2025. Podem votar todos os cidadãos alemães que tenham completado 18 anos no dia das eleições e residam no país há pelo menos três meses. Os alemães que vivem no exterior têm até 2 de fevereiro de 2025 para solicitar o voto por correspondência.

2. Regras estritas para inteligência artificial (AI Act)

Em 2 de fevereiro de 2025, as primeiras disposições da Lei AI, um regulamento abrangente sobre o uso de inteligência artificial, entram em vigor na União Europeia. Este regulamento foi adotado em 21 de maio de 2024 pelo Conselho da UE e está agora incorporado na legislação nacional alemã.

De acordo com o artigo 5.º do Regulamento sobre Inteligência Artificial (KI-VO), certos tipos de sistemas KI são proibidos, incluindo:

Aqueles que enganam deliberadamente os usuários ou manipulam suas ações.

Programas que criam ou expandem bancos de dados de reconhecimento facial coletando imagens relevantes da Internet ou de câmeras CCTV sem permissão explícita.

Qualquer aplicação que viole os direitos humanos fundamentais ou permita a avaliação em massa dos cidadãos (por exemplo, semelhante à Pontuação Social na China).

Requisitos para empresas

Cursos obrigatórios para pessoal: De acordo com o Artigo 4 KI-VO, as empresas (fornecedores e operadores de sistemas KI) devem formar o seu pessoal e todas as pessoas envolvidas no trabalho com IA.

Implementar padrões internos: Advogados e especialistas (como a advogada Katrin Vossen da Oppenhoff em Colônia) aconselham as empresas a implementar regulamentos e diretrizes internas para o uso de IA, a fim de evitar violações da lei e eliminar riscos aos direitos do consumidor.

3. Mudanças no domínio das energias renováveis ​​(EEG)

A partir de 1º de fevereiro de 2025, as disposições revisadas da Lei de Energia Renovável (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) entrarão em vigor. Isto diz respeito principalmente aos proprietários de pequenas instalações solares.

Se anteriormente os pequenos produtores podiam fornecer automaticamente electricidade à rede e receber uma compensação fixa por isso, então, de acordo com a nova edição da EEG, os operadores de minicentrais eléctricas (por exemplo, painéis solares privados) são agora obrigados a comercializar a energia de forma independente. produzidos e negociados com compradores ou gestores de redes regionais.

Se ocorrerem períodos no mercado com preços grossistas negativos para a electricidade (quando a oferta excede significativamente a procura), os pagamentos pela energia gerada são interrompidos. Isto constitui um incentivo para mudar para sistemas de armazenamento de energia ou procurar outras formas de utilizar o excesso de electricidade no local.

A partir de 1º de fevereiro e a cada seis meses a partir de então, a atual tarifa verde para novas instalações solares será reduzida em 1%. Os proprietários de módulos fotovoltaicos instalados após 1 de fevereiro de 2025 beneficiarão de uma tarifa por kWh ligeiramente inferior à daqueles que conseguiram fazê-lo antes.

4. Novo mês – novos preços e condições

4.1. Aumento do preço da televisão HD

Os fãs de streaming de alta qualidade devem estar cientes de que, a partir de fevereiro de 2025, o custo dos pacotes HD de vários provedores (incluindo HD+ e algumas redes a cabo) aumentará aproximadamente 15%. Isto diz respeito principalmente aos canais privados (comerciais), enquanto os canais públicos (ARD, ZDF, etc.) permanecerão gratuitos em formato HD.

Para os telespectadores, isto representa um encargo orçamental adicional. Quem paga aos provedores pela transmissão em HD deve explorar outros meios de acesso ao conteúdo, por exemplo, serviços de streaming, para os quais a tarifa HD já está incluída no pacote.

4.2. Fevereiro curto e menos dias úteis

O ano de 2025 não é bissexto, portanto não há 29 de fevereiro no calendário. Em termos de cálculo de dias úteis, isso significa:

– Em média, na Alemanha, em 2025, haverá 248,1 dias úteis, o que é 0,7 dias a menos que em 2024.

– O motivo não é apenas a ausência de um dia extra, mas também uma certa mudança nos feriados.

Embora a diferença de “menos 0,7 dias” possa parecer insignificante, ainda assim é importante para o planejamento de férias, cronogramas de produção e cálculos de folha de pagamento.

5. Mudanças para colaboradores e empresários

5.1. Aumentar salários no setor público

Para milhões de pessoas que trabalham no setor público (Bund, Länder, Kommunen), fevereiro de 2025 traz boas notícias:

– Crescimento salarial de 5,5%, tendo em conta o acordo já adoptado.

– No total (com base nos resultados de diversas ondas de indexação) durante o período de vigência deste acordo tarifário, os salários aumentarão (+/–) 11%.

Este aumento visa tornar o serviço público mais atrativo e compensar o aumento do custo de vida.

5.2. Prazos para envio de relatórios à Berufsgenossenschaft (BG)

Até 16 de fevereiro de 2025, os empregadores são obrigados a apresentar dados sobre o número de empregados, o valor dos salários pagos e o número de horas trabalhadas.

Com base nessas informações são calculadas as contribuições que as empresas pagam à BG. Em caso de não declaração, as contribuições podem ser calculadas através de uma contribuição administrativa (Schätzung), que muitas vezes é mais onerosa para a empresa.

6. Reforço das medidas contra o branqueamento de capitais

A partir de fevereiro de 2025, como parte do reforço da legislação contra o branqueamento de capitais (incluindo alterações à GwGMeldV-Immobilien e ao § 16a GwG), os procedimentos de notificação obrigatória são alargados. Isto se aplica a advogados, notários, consultores fiscais, auditores e outros especialistas envolvidos em transações imobiliárias.

Além da proibição de pagamento de grandes transações em dinheiro, é introduzido um requisito adicional:

– Reportar imediatamente qualquer tentativa de contornar os limites estabelecidos ou requisitos de identificação do cliente.

– Monitorizar uma gama mais ampla de transações potencialmente ligadas ao branqueamento de capitais.

O objetivo desta medida é aumentar a transparência das transações e complicar a realização de transações financeiras paralelas.

7. Restrições sazonais no jardim

De acordo com o artigo 39 da Lei Federal de Proteção à Natureza (Bundesnaturschutzgesetz), de 1º de março a 30 de setembro, é proibida a “poda radical” ou o arrancamento de árvores, bem como o encurtamento significativo de arbustos. Isto se deve ao início do período de nidificação das aves.

Se em Fevereiro ainda é possível realizar podas sanitárias extensivas, então a partir de Março apenas são autorizados cortes de “formação” ou “manutenção”, sem danos significativos à vegetação e às espécies nidificantes.

8. Entretenimento e mídia: dose dupla da “próxima top model da Alemanha”

Os fãs de programas de TV e de Heidi Klum podem se alegrar: 13 de fevereiro de 2025 começa a temporada de 20 anos de “Próxima Topmodel da Alemanha” (GNTM). A principal inovação é que o programa agora será transmitido duas vezes por semana:

Na terça-feira, os modelos masculinos competem entre si.

Na quinta-feira acontecem os castings femininos e as etapas de seleção.

Este formato dirige-se a um público mais vasto e promete uma “dose dupla” de concursos, intrigas e desfiles espectaculares.

