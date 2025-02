Fevereiro pode apenas começar, mas já estou no modo de primavera com essas 5 tendências chiques

Conteúdo do patrocinador criado com Net-A-Porter

Sei que acabamos de passar em fevereiro, mas, honestamente, estou a caminho do inverno, e a atração de tons e tecidos mais leves na primavera me chama. As faixas de primavera / verão de 2025 eram simplesmente inspiradoras, oferecendo uma paleta refrescante e silhuetas arejadas para rejuvenescer nossos armários. Os designers adotam uma mistura de nostalgia e modernidade, com tendências que prometem adicionar o talento e a função de nossos conjuntos diários. Os bombardeiros elegantes vistos em Saint Laurent em cores pastel, tornando seu início na primavera graciosa de Ferragamo e Simone Rocha, a próxima temporada consiste em misturar conforto com estilo.

Net-a-driveur Realmente desatualizado com sua edição de primavera este ano, casando -se com as tendências mais importantes da temporada com peças clássicas que funcionarão em cada guarda -roupa. A seleção organizada do E -Railer de luxo faz a transição para uma nova temporada sem esforço – o animado olho de estilos emergentes significa que não preciso passar por inúmeras peças para encontrar o que estou procurando. Fui particularmente levado pela bolsa Kerala 25 inspirada nos anos 90 de Chloé, o que me faz lembrar o charme minimalista da época. E não vamos esquecer os jeans de lavagem leve que são atemporais e elegantes. Com uma montagem tão impecável, não preciso refrescar muita refresco do meu guarda -roupa antes da primavera.

(Crédito da imagem: Net-a-Porter)

Enquanto planejo meu novo guarda -roupa de temporada, concentro -me em algumas tendências importantes que se misturam transparentemente na minha rotação já cimentada. O que está na minha lista? Bem, jaquetas elegantes de homens -bomba para uma opção de sobreposição chique durante esses dias de primavera imprevisíveis e apartamentos pastel que não são apenas confortáveis, mas também adicionam um toque de cor sutil a qualquer roupa. Também estou procurando sacos de estilo 90 up -to -date e um jeans vivido que fornecerá uma base versátil para vários looks. E não posso ignorar o Renascimento de Boho – na minha opinião, as blusas são onde a tendência realmente brilha. Com silhuetas relaxadas e detalhes complexos, eles são perfeitos para passeios descontraídos e eventos mais formais.

Como meu trabalho é fazer sua vida em termos de compras, reuni minhas melhores opções para cada tendência para ajudá -lo a inspirar seu estilo de primavera. Traga dias brilhantes.

1. Bombers elegantes

Notas de estilo: Os Bombers Jackets recebem uma atualização sofisticada nesta temporada, com designers incorporando tecidos luxuosos e ajustes de grandes dimensões. Eles estavam à vista de Saint Laurent, onde as silhuetas de Souchy eram uma homenagem ao fundador da marca, Yves Saint Laurent, que gostava de vestir mulheres com roupas masculinas. Associado a vestidos e calças, esse estilo versátil de jaqueta traz um verniz descontraído a qualquer roupa.

Compre a tendência:

Max Mara Jaqueta de bombardeiro de Jersey Este bombardeiro de camisa é perfeito para sobrepor calças ou saias altas.

Outro amanhã Jaqueta bombardier em cetim cortado Ao combinar recursos com estilo, este bombardeiro cortado é um fim muito moderno.

Florescer Jaqueta de camurça Bombardier Feito de camurça brilhante, o Bally Bomber emite luxo discreto, enquanto seu design minimalista o torna uma adição atemporal a qualquer guarda -roupa.

A loja Frankie Jaqueta Astra Shell Bombardier Poderia ser o homem -bomba favorito de todos os tempos de todos os tempos? Se for esse o caso, é por um bom motivo.

Agolde x Shoreditch Ski Club Bombardeiro em costas recicladas recicladas A sombra de Light-Kaki levanta esse bombardeiro, o que o torna adequado para eventos diurnos e noturnos.

2

Notas de estilo: O show S / S 25 de Simone Rocha tinha tudo a ver com rosas de ballet, solidificando a previsão de que tons pastel estarão em toda parte nesta primavera, especialmente em sapatos. Esses tons macios acrescentam um brilho suave para ajudar a receber os meses mais quentes.

Compre a tendência:

O mundo Beryl Stella Satin Mary Jane Ballet Flats Esses belos cetim Mary Janes combinam conforto com uma pitada de luxo.

Chloe Iris couro de couro embelezado Se você não estiver em brilho, opte por um toque agradável de rosa em pó.

Aeyde Cleo Leather Mary Jane Ballet Flats Abraçando o ressurgimento dos balés, este par verde-pastel adicionará um novo toque a qualquer conjunto.

Loeffler Randall Louisa Lace-up Satin Ballet Flats Esses apartamentos de cadarços estão tão próximos quanto você chegará à coisa real sem entrar em uma aula de balé.

Atordoado Balé de malha decorada com cristal de couro alba Malha, cristal E rosa pastel? Staud atingiu a trifecta dos conjuntos de primavera.

3. ‘Sacos dos anos 90

Notas de estilo: Os anos 90 estão em grande parte de volta, em particular em relação aos acessórios. Pense em concepções minimalistas, tamanhos compactos e ênfase nos recursos. Quem poderia esquecer o Teckel de Alaïa, que iniciou o entusiasmo das sacolas leste-oeste do ombro no ano passado? Os designers, incluindo a Prada, seguiram o exemplo, apresentando bandoulins mais finos durante a temporada do show S / S.

Compre a tendência:

A linha Bolsa de ombro de couro Lune Um ícone real na fabricação, a bolsa de meia lua da fila consolidou seu lugar como uma escolha elegante para os armários modernos.

Alaïa Teckel Medium Nubuck ombro As sacolas leste-oeste acrescentam um toque distinto a qualquer roupa.

Proenza Schouler Bolsa de ombro de couro com painéis Com sua forma única de sela crescente, isso adicionará um toque distinto a qualquer roupa.

Chloe Kerala 25 Bolsa de ombro de couro A essência descontraída de Paddington parece viver em Kerala.

Jil Sander Bolsa de ombro de couro pequeno Clássico e chique, esta bolsa completa aparência relaxada e formal.

4. Denim leve

Notas de estilo: O jeans de lavagem de luz chega em quente, como vemos em Gucci e Valentino. Os dois designers ofereceram uma versão descontraída e descontraída da popular primavera da primavera.

Compre a tendência:

Cidadãos da humanidade Jeans reciclados de altura mio-mi A visão dos cidadãos da humanidade na silhueta das pernas do barril é suficientemente relaxada para ser versátil.

Derramar Saia do meio -dia de jeans de jeans Para aqueles que preferem uma aparência mais elegante, esta saia midi jeans é uma excelente opção.

Foto Shorts úmidos em Walker angústia Um forte concorrente para o par perfeito de shorts jeans.

Agolde Jaqueta jeans reciclada Palmer cortada

Agolde Jeans da perna direita de Kelly Essas pernas retas oferecem uma silhueta moderna em uma leve lavagem da moda.

5. BLOHAS BOHO

Notas de estilo: Não podemos ignorar a forte estética boêmia do Chloé de Chemena Kamali por S / S 25, que apenas cimentou o retorno de Boho Chic. Estamos interessados ​​em blusas Boho em particular, com suas silhuetas relaxadas e seus detalhes complexos, perfeitos para eventos relaxados e formais.

Compre a tendência:

Alix de Bohemia Eloise Blouse de algodão com babados Bordado complexo é realmente especial.

Chloe Blusa Jacquard com seda reunida com gravata Invista em um clássico moderno.

Zimmermann Esmague o linho com gotas de babados e a blusa de organza misturada com seda Com uma impressão de ervilha, é tão perfeita para a primavera.

Zimmermann Blusa Ramy bordada com babado Eu amo o volante delicado e as mangas curtas dão versatilidade.