Feyenoord Ele alcançou os últimos 16 da Liga dos Campeões na terça-feira, após um empate em 1 x 1 nos 10 homens de Milão, o que os levou às sete vezes da Europa por 2 a 1 em agregado.

Julian Carranza chegou em casa o cabeceamento vencedor aos 73 minutos em um San Siro gelado, cancelando o primeiro minuto de Santiago Giménez para Milão e enviando os holandeses para se encontrarem entre Milão ou Arsenal.

O atacante argentino Carranza atingiu Feyenoord logo após seu substituto quando o lado visual empurrou para chegar à próxima rodada, enquanto Milan lutou contra Theo Hernández foi enviado no início do segundo tempo.

Já em uma reserva por uma falha desnecessária em Anis Hadj-Moussa, pouco antes de meio período, Hernández foi governado pelo árbitro Szymon Marciniak, que havia desviado na caixa de penalidade quando sob a pressão de Givairo.

O zagueiro da França foi demitido, deixando Milan nas costas depois de ter dominado até agora.

O envio de Hernández e o cabeçalho vencedor de Carranza arruinaram o que parecia ser a noite de Giménez, quando ele acenou para casa contra seu antigo time após apenas 36 segundos.

O atacante do México Giménez já marcou três vezes para Milão desde que assinou com Feyenoord durante a janela de transferência de inverno, mas seu sexto gol na Liga dos Campeões nesta temporada também foi o último.

Sergio Conceoo Milan de forma alguma tem certeza de um lugar no torneio no próximo ano, já que eles se sentem em sétimo na série A, cinco pontos dos quatro primeiros com um jogo na mão.