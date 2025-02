Fieg e um todo para melhorar as informações de qualidade

A reunião entre o presidente da Fieg Andrea Riffeser Monti e o presidente de um Davide Arduini para um acordo destinado a melhorar a melhoria das informações de qualidade foi realizado ontem em Milão.

Fieg -Presidente Andrea Riffeser Monti, em vista de que: “Uma representação parcial dos jornais que são baseados apenas na venda de cópias e leitores podem gerar uma percepção incorreta do setor e que os sites relacionados a diariamente e periódicos periódicos Os jornais em papel também têm 24 milhões de usuários únicos e que a demanda por informações de qualidade não diminuiu nos últimos anos, mas aumentou “Em seguida, enfatizou que:” os jornais do jornalismo são caracterizados pelo único meio de comunicação que, para copiar anúncios, oferece conteúdo totalmente dedicado às informações; A credibilidade, a confiabilidade e a autoridade da imprensa vão para a comunicação e anúncios que transmitem, tornando -a grande eficácia “.

O presidente de um Davide Arduini disse: “Este contrato reforça o valor das informações de qualidade, fundamentalmente para uma comunicação eficaz e credível. Pesquisas sobre empresas precisam de contextos de qualidade autoritários, que são uma condição de credibilidade e eficácia. Com o Audicom, ofereceremos dados mais completos para analisar e melhorar o ecossistema de mídia “.

Fieg e um, levando em consideração as mudanças na distribuição e recepção do conteúdo editorial, como o co-promotor do Audicom de pesquisa integrado, concordaram em iniciar editores da imprensa que levam em consideração a palestra de jornais dos jornais que ambos A navegação na web publicou.