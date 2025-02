As tropas russas estão cobertas de novos crimes, inclusive na região de Kharkov, escreveu Medusa em um novo relatório sobre o curso das batalhas. Entre os que defendem a defesa perto de Harkova, restringindo as tropas russas, a 3ª brigada de tanque separada, conhecida como “Brigada de Ferro”. Medusa publica fotos tiradas em fevereiro durante uma das tarefas de caça da brigada.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.

Enquanto as forças armadas da Federação Russa estão preparando novos crimes, as forças armadas da Ucrânia embarcaram em um contra -ataque na região de Kurk e na capa. Eles conseguiram empurrar as tropas russas? Mapa do comitê para 8 de fevereiro