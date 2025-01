Fila de inauguração da Universidade Veer Savarkar

A decisão da Universidade de Delhi de nomear uma de suas próximas faculdades em homenagem ao ícone do Hindutva, Veer Savarkar, cuja pedra fundamental seria lançada pelo primeiro-ministro Narendra Modi na sexta-feira, desencadeou uma guerra de palavras entre o BJP e o Congresso. Embora a ala estudantil do Congresso tenha exigido que a universidade receba o nome do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh, que morreu na semana passada, o BJP acusou o partido de “habitualmente menosprezar figuras icônicas”.

Postado por: Abhishek De Publicado em: 3 de janeiro de 2025