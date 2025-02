Fileira de ‘sheeshmahal’: o bangalô do primeiro -ministro usado por Arvind Kejriwal Faces Research

A Comissão Central de Vigilância (CVC) ordenou uma investigação detalhada sobre supostas irregularidades na renovação da antiga residência oficial do ex -primeiro -ministro de Délhi, Arvind Kejriwal. A investigação segue as acusações de que os padrões de construção zombaram de transformar a residência oficial do ex -primeiro -ministro em uma mansão luxuosa que cobre 40.000 jardas quadradas (8 acres).

O CVC solicitou ao Departamento de Obras Públicas Central que realizasse uma investigação detalhada em resposta a uma queixa apresentada pelo líder do BJP, Vijender Gupta, em 14 de outubro de 2024.

A queixa do líder do BJP enfatizou que as propriedades do governo, incluindo amostras de números 45 e 47 em Rajpur Road, que abrigam os oficiais e juízes de alto escalão no andar do tipo V, juntamente com dois bangalôs na estrada da bandeira, eles foram demolidos e mesclados em a nova residência. Gupta disse que a construção violou os padrões de cobertura do solo e a área do piso (distante) e não possuía planos de design apropriados.

Linha do tempo do evento

14 de outubro de 2024: O líder do BJP Vijander Gupta apresentou uma queixa no CVC, alegando uma construção ilegal na antiga residência oficial de Arvind Kejriwal.

Ele acusou o ex -ministro principal de Delhi de regulamentos de construção de construção para construir uma mansão.

16 de outubro de 2024: O CVC registrou a denúncia para o exame.

5 de novembro de 2024: O CVC reconhece a recepção da denúncia e a envia à CPWD para maior investigação. O chefe de vigilância da CPWD (CVO) tem como objetivo investigar o assunto.

14 de novembro de 2024: A denúncia é formalmente enviada ao CVO, CPWD, para a ação necessária.

24 de dezembro de 2024: O CVO, CPWD, apresenta um relatório objetivo ao CVC após uma consulta inicial.

13 de fevereiro de 2025: O CVC, depois de revisar o relatório, ordena uma investigação detalhada sobre as despesas em renovações e adições de luxo à residência do Primeiro Ministro.