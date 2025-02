Filho de Amitabh Bachchan –in -in

Nikhil Nanda, presidente e diretor administrativo da Escorts Kubota e Son -In -Law de Bollywood, Amitabh Bachchan, esteve envolvido em um caso legal sério que envolve acusações de fraude e falsa, segundo suicídio, de acordo com o suicídio. News18 relatório. O caso foi registrado pela polícia de Dataganj no distrito de Badaun, Uttar Pradesh, após uma diretiva judicial.

Nikhil Nanda é casado com a filha de Amitabh Bachchan, Shweta Nanda. Ele também é neto de Raj Kapoor e, portanto, primo de Kareena Kapoor, Ranbir Kapoor.

Nikhil Nanda, juntamente com vários executivos de sua empresa, é acusado de pressionar Jitendra Singh, uma concessionária de tratores, para atingir os objetivos de vendas irrealistas. O relatório do News18 detalha os réus como Nikhil Nanda, Ashish Baliyan (gerente de área), Summit Raghav (gerente de vendas), Dineh Pant (Head Up), Pankaj Bhaskar (Oficial de Coleta Financeira), Amit Pant (Gerente de Vendas), Neeraj Mehra (Salesj Mehra) Head) e Shishant Gupta (Mercador Shahjahanpur).

A queixa foi apresentada por Gyanendra, irmão de Singh, que afirma que as implacáveis ​​demandas de Nikhil Nanda e sua equipe levaram a uma angústia significativa por Jitendra Singh.

Gyanendra é um morador da vila de Papad Hamzapur. Seu irmão, Jitendra Singh, já dirigiu uma agência de tratores chamada Jai ​​Kisan Traders em DataGanj, juntamente com sua parceira comercial, Lalla Babu.

No entanto, após a prisão de Lalla Babu devido a uma disputa familiar, Jitendra ficou para administrar a agência por conta própria, o que agora levou à infeliz série de eventos.

Alega -se também que os réus ameaçaram Jitendra com a revogação de sua licença concessionária e o leilão de suas propriedades se os objetivos de vendas não fossem atingidos. Jitendra também confiou em sua família sobre isso.

Em sua queixa, Gyanendra declarou que, em 21 de novembro de 2024, um grupo de funcionários da empresa visitou Jitendra e mais uma vez o pressionou para aumentar as vendas, de acordo com News18 relatório. No dia seguinte, em 22 de novembro, Jitendra tirou tragicamente a própria vida.

As posições formais contra Nikhil Nanda incluem fraude e intimidação, com vários funcionários de acompanhantes de Kubota também nomeados na denúncia. Isso inclui o chefe de Uttar Pradesh da empresa, gerente de área, gerente de vendas e uma concessionária de Shahjahanpur.

Nikhil Nanda não publicou uma declaração oficial sobre acusações.

Fonte