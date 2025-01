Filho do ex -presidente Rajapaksa preso pela polícia do Lanka por acusações de corrupção | Notícias do mundo

COLOMBO: A polícia do ex -presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, foi presa pela polícia no sábado por acusações de corrupção em um caso de compra de caso.

O ex -oficial da Marinha, Yoshitha, foi preso de seu território de origem como Beliatta pela investigação de suposta má conduta na compra de propriedades durante o período da presidência de seu pai antes de 2015.

Yoshitha é o segundo entre os três filhos de Mahinda Rajapaksa.

Seu tio e ex -presidente Gotabaya Rajapaksa também foram interrogados pela polícia na semana passada: uma casa de férias no resort religioso do sul de Kataragama.

A prisão ocorreu quando Mahinda Rajapaksa apresentou um pedido de direitos fundamentais na sexta -feira na Suprema Corte em busca de seu discurso para restaurar sua segurança, que o governo reduziu significativamente no mês passado.

Desde que a formação de um novo governo liderado pela presidente Anura Kumara Dissanayake em novembro do ano passado, o mais velho e legislador de Mahinda Rajapaksa, Namal Rajapaksa, foi interrogado pela polícia sobre outro caso de propriedade junto com um funcionário de Mahinda Rajapaksa.

O novo governo no período anterior às eleições prometeu prender todos os acusados ​​de irregularidades durante a presidência de Mahinda Rajapaksa entre 2005 e 2015.