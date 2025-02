“Film Khit” mostrará a comédia da aventura “tesouros da selva”

O canal de televisão de Dvillershit (incluído no pacote premium de canais “de acordo com o cinema!”) Mostrando a comédia de aventura com Katrin Deneuve no papel -título – “Tesouros da selva”.

Eliot de Bellabra é um aventureiro ingênuo. Ele vai profundamente na selva amazônica, na esperança de encontrar uma tribo indiana misteriosa. Mas não um – a poderosa mãe do Shard compete com ele, que nunca deixaria seu filho em paz … Eliot pensou que estava procurando um paraíso na Terra, mas em vez de nobres selvagens, ele conheceu bandidos. De repente, ele entende que a ajuda da mãe não será supérflua.

Veja o 12 de fevereiro às 19:00 no canal “Film Khit”.