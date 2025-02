‘Filme de terror’ sobre casamento arranjado: mulheres reagem ao último filme de Sanya Malhotra em Zee5

Dirigido por Arati Kadav, a Sra. É uma adaptação em hindi do filme Malayalam de 2021, The Great Indian Kitchen. Malhotra interpreta uma dona de casa indiana cuja vida muda depois que ele se casa em um lar dominado por homens.

O filme lança luz sobre as disparidades de gênero na sociedade e destaca as lutas de um talentoso dançarino forçado a cumprir papéis tradicionais após o casamento.

As mulheres compartilharam seus pensamentos sobre o filme de Bollywood. Muitos deles compartilharam com experiências semelhantes após o casamento. Vamos dar uma olhada em alguns dos comentários publicados em um tópico do Reddit.

Mulheres reagem à Sra. Movie

“Por que ninguém me disse que esse filme era horror? A merda me enviou para uma espiral no meio do caminho, eu tive que fechar meu laptop.