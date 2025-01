Filmes OTT do sul da Índia são lançados esta semana: O que assistir neste fim de semana? Rifle Club, Viduthalai Parte 2 e mais

Lançamentos de filmes OTT do sul da Índia esta semana: Vários filmes populares do sul da Índia estarão disponíveis para assistir neste fim de semana. A estreia em Malayalam de Anurag Kashyap, Rifle Club e Pani de Joju George, são dois lançamentos em Malayalam. Viduthalai Parte 2 de Vijay Sethupati e I Am Kathalan de Naslen K. Gafoor são dois lançamentos em Tamil.