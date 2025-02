Fim da Guerra da Rússia-Ucrânia? Trump sugere se reunir com Putin ‘Soon’ e confirma o papel de Zelensky nas conversas da paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pode se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin “muito em breve” para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Ele expressou sua crença de que Putin realmente quer parar a luta. Embora uma data específica não seja estabelecida, Trump indicou conversas em andamento entre sua equipe e as autoridades russas.

“Não há tempo estabelecido, mas pode ser muito em breve”, disse Trump a repórteres, disse a AFP.

Isso ocorre no meio dos esforços diplomáticos, incluindo a delegação de alto nível dos EUA do senador Marco Rubio na Arábia Saudita. Trump também expressou sua confiança de que Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, querem terminar o conflito rapidamente.

Trump também declarou que Zelensky estaria envolvido em conversas de paz, contradizendo os comentários anteriores de seus consultores que sugerem que as conversas poderiam prosseguir sem a Ucrânia.

“Ele estará envolvido, sim”, disse Trump no domingo em resposta às perguntas dos jornalistas depois de participar da corrida de 500 carros da Daytona na Flórida, informou a Bloomberg. Ele não especificou se Zelenskiy ou seus assistentes participariam de conversas preliminares nesta semana na Arábia Saudita ou durante um cume posterior entre os líderes do país.

No entanto, Zelensky insistiu que as decisões não devem ser tomadas em relação à Ucrânia sem a participação da Ucrânia.

“Portanto, nunca aceitarei nenhuma decisão entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia”, disse Zelenskiy em uma entrevista pré -gravada com a transmissão do encontro da NBC na imprensa no domingo. “Nunca. E nosso povo, nunca”, relatou a Bloomberg.

Enquanto isso, Rubio enfatizou que os esforços de paz seriam complexos e exigiriam mais de uma reunião, observando que um processo para a paz leva tempo. Apesar das trocas diplomáticas, Zelensky ainda é cauteloso, chamando Putin de mentiroso e afirmando que a Ucrânia deve ser incluída em qualquer negociação. No entanto, Trump negou provimento às preocupações de Zelensky, alegando que não está preocupado com a posição do líder ucraniano.

De acordo com um relatório da Bloomberg, Trump, que recebeu um telefonema com Vladimir Putin na quarta -feira, disse que não acredita que o presidente russo tenha mais ambições territoriais na Ucrânia. “Não, acho que ele quer parar”, disse Trump.

Os comentários de Trump seguem um telefonema com Putin no início da semana, onde os dois líderes concordaram em iniciar as negociações do Fuego Alto. No entanto, a participação da Ucrânia nessas conversas continua sendo uma questão importante, com a empresa Zelensky em sua posição de que nenhum acordo de paz exclua a Ucrânia.

