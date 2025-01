Fim das inscrições nos programas do Ministério da Educação para crianças superdotadas

As inscrições para os programas do Ministério da Educação para alunos superdotados e eruditos estão chegando ao fim. Ressaltamos que você pode se inscrever nos programas mesmo que o aluno não tenha passado em exames especiais no passado, mas acredite que seu filho é erudito e capaz de lidar com a carga horária adicional.

As inscrições para os vestibulares de todos os cursos terminam no dia 19 de janeiro de 2025. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre os programas e se inscrever no site: www.madaney.net.



























Estes programas são uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Centro para Futuros Cientistas, que convidam todas as crianças e pais interessados ​​para dias abertos. Os dias abertos acontecerão online e nas próprias universidades. Alunos excelentes e crianças superdotadas do 7º ao 9º ano de todo o país podem se inscrever nesses projetos exclusivos.

“Alfa”: O programa é destinado a crianças superdotadas do 10º ao 11º ano. O seu objetivo é enriquecer o conhecimento científico, conhecer a investigação científica de alto nível e adquirir as competências necessárias ao trabalho independente na área científica. Além disso, o Alpha proporciona aos alunos não apenas experiência intelectual, mas também o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe.

Como parte do programa, os participantes têm a oportunidade de trabalhar com cientistas, em laboratórios de inovação, e explorar em profundidade áreas que lhes interessam. Ao longo do projeto, os alunos escrevem artigos científicos que podem substituir exames finais (bagrut).

“Alpha” destina-se a alunos excelentes e destacados que iniciaram os estudos no 9.º ano (tet) este ano e iniciarão no início do próximo ano letivo (2025-2026) em universidades de todo o país.

“Ideia”: O programa é voltado para alunos superdotados que concluirão o 9º ano neste ano letivo na área de humanidades.

No âmbito do programa, os alunos escrevem, entre outras coisas, um trabalho de investigação, que pode ser comparado a uma disciplina escolar de 5 unidades (echidot), e que será tido em conta no certificado de final de estudos (bagrut). . O projeto começa no início do próximo ano letivo (2025-2026) na Universidade de Tel Aviv, na Universidade Hebraica de Jerusalém e na Universidade de Haifa.

“Odisséia”: O programa Odyssey visa criar condições favoráveis ​​​​para jovens talentos no campo da ciência e tecnologia, para formar uma equipe científica de destaque – uma nova geração de líderes – inventores e cientistas israelenses com consciência social.

“Odisseia” destina-se a alunos excelentes e alunos excepcionais que iniciaram os estudos no 8º ano (het) este ano, alunos com elevadas capacidades académicas, científicas, tecnológicas e matemáticas, com pensamento criativo e uma mentalidade extraordinária, que não têm medo do difícil tarefas que desejam passar o tempo depois da escola de maneiras criativas e interessantes.

A duração do programa Odyssey é de 4 anos – do 9º (tet) ao 12º ano. O projeto envolve estudar em um programa acadêmico na área de ciências exatas, bem como trabalhar em laboratórios de pesquisa. Os alunos adquirem conhecimentos e habilidades em pesquisa e experiência na resolução de problemas inusitados, além de acumular créditos acadêmicos. O programa terá início no início do próximo ano letivo (2025-2026) em universidades de todo o país.

“Excelência no mundo da ciência” (Metsuyanot le-Mada): é um programa exclusivo destinado a estudantes curiosos que pretendem aprofundar os seus conhecimentos científicos, nomeadamente em matemática, física e cibernética, com ênfase na aprendizagem prática. O programa enfatiza o desenvolvimento de habilidades cognitivas, pessoais e interpessoais. O curso tem duração de um ano e abrange o período de meados da 7ª a meados da 8ª série. As inscrições estão abertas exclusivamente para alunos do 7º ano. O processo educacional ocorre em universidades de todo o país.















Ministro da Educação, Yoav Kisch: “Cada vez que encontro nossos alunos superdotados e excepcionais, fico continuamente inspirado para ver o futuro se desenrolar diante de mim. A nossa missão é clara: garantir que cada criança superdotada, em todo o país, receba as ferramentas, recursos e recursos de que necessita. atenção do sistema.” educação para realizar seu potencial. O talento não é limitado por região geográfica ou setor social. O que eu me esforço para integrar no sistema educacional é um compromisso total para fornecer oportunidades iguais para alcançar a excelência. Não é apenas um investimento na geração futura, mas também uma contribuição para o fortalecimento do Estado de Israel como um todo.

Diretor Geral do Centro para Futuros Cientistas da Fundação Maimonides Eli Fried: “O capital humano é o principal recurso do Estado de Israel. Investir nestes estudantes é um investimento direto no futuro do país e na garantia da sua força social, económica, científica e de defesa. da Educação de Defesa em instituições acadêmicas em todo o país oferecem oportunidades excepcionais para os alunos se envolverem em pesquisas de ponta, aprenderem com os melhores professores, atingirem seus objetivos pessoais e desenvolverem suas habilidades e talentos.