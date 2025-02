"Finalmente retomamos o país". Trump, da Convenção de Washington um golpe em Biden (e à esquerda)

Donald Trump também intervém com o CPAC. O Presidente dos Estados Unidos da América falou com a Convenção dos Conservatórios Americanos em Washington. “Finalmente, para libertar o país. Durante anos, Washington foi governado pelos elos radicais, mas termina aqui”, ele começou e acrescentou: “Retomamos o país e provavelmente fazemos algo de bom, porque as pesquisas são para as estrelas Mantivemos nossas promessas.

E novamente, em referência aos migrantes, Trump disse que “rejeita uma invasão”. Então o ataque ao agora ex -desafiante nas eleições presidenciais de Kamala Harris: “É muito tempo que não digo o nome Kamala, ninguém conhece seu sobrenome. Ela era o czar da fronteira”. “Agora temos o melhor limite que já tivemos”, ele especificou se referindo à queda de chegadas na fronteira com o México. Em vez disso, Joe Biden é o pior presidente da história para ele e agora organizo o que ele deixou para trás. Perdemos mais de mil bilhões de dólares com a China, graças ao meu corrupto Joe Biden. O que gostamos mais? Joe de corrupto ou Joe dormindo? “Daí o esclarecimento:” Tenho muito respeito pelo povo chinês e pelo presidente XI, eu gosto “.

Não houve falta de ataque à imprensa: “O MSNBC é uma ameaça à democracia. A CNN é patética”. Enquanto isso: “Falei com Putin e Zensky” sobre a guerra na Ucrânia “e tento retomar nosso dinheiro. A Europa deu 100 bilhões na Ucrânia na forma de um empréstimo. Colocamos 300 bilhões. Estamos perguntando É por isso que países raros e petrolíferos e tudo mais “.