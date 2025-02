Finalmente – um maquiador, deixe -me entrar no hack francês, realmente jura por

Se você não ouviu falar da tendência de fazer – Up of Soft Blurred, provavelmente já viu – eu certamente o fiz. Nos shows do SS25, maquiador Romy Soleimani Os modelos enviados na pista de Ulla Johnson com lábios borrados e bases irradiantes com foco doce, enquanto alguns dos meus influenciadores favoritos, em particular aqueles que olham para uma beleza francesa descontraída, favorecem há muito tempo a aparência de beleza doce.

De fato, acontece que esse termo “doce” recém -inventado é aproximadamente a abordagem que as mulheres francesas sempre adotaram com sua maquiagem. Então, qual é a composição do doce borrão? Para descobrir todos os detalhes, falei maquiador e fundador de Baer,, Scarlett BurtonE ela me deu o fundo de tudo que você deveria saber …

O que é maquiagem de desfoque suave?

“Maquiagem de desfoque suave é um visual de jack doce perfeitamente misto”, ” Burton me disse. “Isso melhora sua pele, seus olhos e seus lábios, fazendo com que pareçam mais suaves e mais definidos na cor – sem qualquer linha ou borda dura”.

Quais produtos são necessários para maquiagem de desfoque suave?

“A chave para esse visual é usar produtos creme com acabamentos Matt em vez de orvalho”, disse Scarlett, “meu produto favorito para a tendência de desfoque suave é DANESSA MYRICKS BOMPER BAUMEÉ um creme fixo que se transforma em um acabamento em pó na pele e realmente embaçado poros, imperfeições e dá um acabamento de aerógrafo à tez. »»

Como fazer o mopulum de doce borrão

“Para a pele, eu usaria fundações de creme de mate e eu realmente as sufocei na pele com uma escova de pele macia maior”, disse Burton. “Então eu moldaria com um Poto de banhos de sol Ou um produto de contorno, aplicado com o mesmo pincel macio, em vez do aplicador. “Eu também sou um grande fã de uma sombra cremosa para ajudar a ficar com o doce borrão.

“Para os olhos, eu me inclinava com creme mato ou sombras líquidas ou até mesmo fazia -ups, se você quiser esse tom rosa / bronze, e realmente as polirá com um pouco de escova macia. Finalmente, para os lábios, eu usaria um lábio fosco sombra ou batom e use um pincel macio muito pequeno para aplicar isso.

Então, agora você está armado com conselhos especializados, provavelmente está se perguntando como pode recriar a tendência em uma maquiagem de desfoque doce. Para ajudar, reuni meu influenciador favorito para servir como inspiração, bem como meus produtos favoritos para criar a aparência. Considere isso como sua nova doce rotina de beleza borrada …

A melhor maquiagem de desfoque doce

Use um pincel suave para misturar seu blush como Pia aqui.

Médlodie Banfield tem a estética definitiva de maquiagem de desfoque doce.

Estou obcecado com o contorno embaçado da AMA para uma aparência esculpida macia.

Em vez de linhas duras, o doce lábio fosco de Cheyanne tem um acabamento sem esforço.

Aqui, Julie mostra como você pode associar a tendência de doce borrão a um lábio mais forte para uma aparência mais declarada.

Os melhores produtos de maquiagem de desfoque suave

1. London London Velvet Refining Bonus London

Londres emblemática Refinador de primer para poros de veludo liso Para uma base impecável, este primer é o meu novo preferido. É uma textura ultra-leve e chicoteada, o que significa que ela parece quase pílula quando você a aplica. Quando misturado, cria um véu na pele, suavizando e embaçado sem se sentir seco ou pesado. Eu não esperava me apaixonar por esta cartilha, mas agora não ficaria sem ela.

2. Fundação Blur Easy Huda

Beleza huda Fundação Easy Blur A Huda Beauty sempre fez algumas das minhas fundações favoritas, mas o último lançamento da marca Easy Blur é, na minha opinião, o melhor até agora. Oferecendo uma cobertura de construção média, ele se mistura de maneira transparente na pele que desfocam todas as linhas finas e imperfeições. Eu gosto de aplicá -lo usando o pincel correspondente O que é incrivelmente denso e perfeito para dar ao Airograph terminando a tendência de maquiagem de suave borrada.

3. NARS Soft Matte Full Corp

Cosméticos Antictoral completo Muitos anos atrás, fui apresentado a esse corretor por um artista make -up que jurou atingir um acabamento natural, mas impecável, na câmera. O melhor disso é o quanto você precisa se esconder e embaçar. O menor ponto corre suavemente e facilmente esconde as olheiras e implorando.

4. Maquiagem de Mario Surréalskin Soft Powder

Maquiagem de Mario Surrealerskin ™ influencie pó Eu sempre fui uma garota de pó prensada, mas recentemente fiz a transição para fórmulas covardes (composição do pó surrealista de Mario em particular) – e não olhei para trás. Projetado para ficar sem peso, sem bolo e oferecer um acabamento natural borrado, ele está lindamente na pele, amadurecendo e dando um efeito de aerógrafo. Eu me inscrevo usando meu Escova de ajuste de técnicas reais Focando em áreas que precisam de um pouco de cobertura adicional.

5. DANESSA MYRICKS BALME BURRENT POW POWDER

DANESSA MYRICKS Balma de beleza borrado Isso é BurtonO produto Blur favorito. DANESSA MYRICKS BLUINGURING BALM é um creme com o rubor do creme que derrete na pele para a mais bonita lavagem de cores. Se você acha que isso significaria que não teria pigmento, no entanto, pense novamente – as nuances são ousadas e facilmente construídas, o que significa que você pode obter um acabamento natural ou de alto impacto, dependendo da sua preferência.

6. Fry Lip Blush

Como Burton Mencionado, a chave para uma maquiagem doce e embaçada é evitar todas as linhas duras, então pule o lápis labial e os batons tradicionais e opte por um produto borrado, como o rubor dos lábios do confronto. Disponível em 6 tons, cada um fornece uma lavagem transparente de cor fosca que borda e derrete facilmente nos lábios. Eu gosto de aplicar a bola antes de usar meu dedo para pressionar um pigmento adicional no centro do lábio para obter uma aparência de estaca suave.

7.