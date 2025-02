Os funcionários da unidade de Moscou da empresa de TI francesa ATOS participaram de 2021 na compra de software para o sistema de contabilidade europeu para os visitantes da União Europeia. Sobre isso Ele escreve Times financeiros em relação aos documentos relevantes.

Estamos falando de um sistema de entrada/saída (sistema de entrada/saída, EES). Supõe -se que ele coletará informações sobre a entrada e saída de cada passageiro estrangeiro que entra na unica européia ou o deixará. O sistema registrará dados pessoais e biométricos, bem como o status de um visto na entrada.

O contrato para a criação de EEs no valor de 212 milhões de euros foi conquistado pelos Atos franceses e pelo Leonardo italiano em 2019. O sistema deveria começar em novembro de 2024, mas seu lançamento adiar.

Documentos baseados em FT mostram que a filial de Moscou dos ATOs trabalhou sob uma licença que fez acesso ao FSB em suas atividades no país. A licença FSB dá permissão para “Desenvolvimento, Produção, Distribuição de Agentes de Criptografia (Criptográfica), Informações e Sistemas de Telecomunicações”. De acordo com quatro fontes de publicação, os funcionários de Moscou “estavam diretamente envolvidos na compra do software do sistema de fronteira da UE”.

O jornalista e pesquisador de serviços especiais russos Andrei Soldatov explicou ao Financial Times que essa licença é fornecida pelo FSB “Black Move” para acesso à Atos Rússia. “Eles podem ver tudo o que a empresa está trabalhando”, disse ele.

De acordo com o FT, o Ministério Público da Europa (EPPO) iniciou uma investigação para participar da Divisão Russa ATOS no projeto EES.

FT escreve que, em particular, a principal pessoa de contato para a compra de certificados criptográficos para o US Appviewx para o EES era um funcionário da Atos em Moscou, Julia Pudavunova. Um dos ex -funcionários da Atos confirmou que a “parte do escritório de compras” de Pudavun e que “ela estava constantemente participando das compras relacionadas aos artistas”. Segundo ele, ele não sabia que Pudavun estava na Rússia. Ele observou que era “estranho”, porque apenas os funcionários com a “resolução da União Europeia” poderiam alocar o projeto EES. De acordo com os documentos, todos os funcionários que trabalham no projeto devem ter uma recepção para o nível “secreto” na UE, emitido pelo Escritório de Segurança Nacional em um dos países europeus.

A própria Pudavunova disse que havia deixado o ATOS 2021 e que não pôde “descobrir as informações pertencentes ao ex -empregador”. Ela afirma que seu trabalho como comprador de software “não estava associado aos assuntos da Rússia Atos”. Pudavunova acrescentou que “ser russo não significa trabalhar para o FSB”.

No início de abril de 2022. Atos anunciado Ao deixar sua propriedade na Rússia sobre a guerra russa e ucraniana. Nas últimas semanas antes da decisão, a corporação “avaliou e reduziu” sua presença na Rússia de acordo com as sanções internacionais, segundo o relatório.