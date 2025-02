Os Estados Unidos se opõem à grande sétima declaração por ocasião do aniversário da invasão total da Federação Russa na Ucrânia em relação à Rússia, o termo “agressor” é usado, de acordo com o Financial Times em relação às fontes.

De acordo com a publicação, os representantes dos EUA no G7 se opuseram à frase “agressão russa” e formulações semelhantes, que foram “usadas consistentemente pelos” sete grandes “em seu comandante para descrever o conflito. Assim, em comunicado para o segundo aniversário da invasão, essa formulação soou cinco vezes.

Segundo fontes de FT, outros países ainda esperam que o texto seja capaz de coordenar com os Estados Unidos. Eles observaram que a persistência de uma Casa Branca em formulações de amolecimento reflete uma mudança geral na política de Washington, onde a guerra agora é chamada de “conflito ucraniano”.

Agência da Reuters em 20 de fevereiro Escreveuque os Estados Unidos se recusam a atuar como associados da resolução da ONU no aniversário de invasão. O projeto de versão da resolução condena a agressão russa e expressa o apoio da soberania e da integridade territorial da Ucrânia. Nos anos anteriores, os Estados Unidos sempre agiram como o autor de tais documentos.