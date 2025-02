Os Estados Unidos e a União Europeia prepararam uma resolução competitiva entre si, que se espalharam contra as acusações contra a Rússia por invasão total da Ucrânia, informou o Finance Times em 24 de fevereiro.

De acordo com as fontes de publicação, a União Europeia, juntamente com a Ucrânia, preparou uma resolução na qual uma invasão das tropas da Federação Russa foi condenada. A resolução será derivada no voto de 193 membros da ONU em 24 de fevereiro.

Duas fontes de FT disseram que os representantes dos EUA pediram a reforma que a Ucrânia e a UE haviam preparado. As autoridades dos EUA desenvolveram sua própria versão da resolução em que as ações ucranianas equiparam os procedimentos da Rússia e também expressaram tristeza por “mortes trágicas de pessoas durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia”.

Segundo as autoridades, o conflito pode chegar ao Conselho de Segurança da ONU, e os Estados Unidos podem estar ao lado da Rússia e da China, enquanto os países da Europa Ocidental apoiarão a Ucrânia. A votação no Conselho do Conselho será realizada em 24 de fevereiro.

Uma das fontes de publicação disse que a posição dos EUA é “inaceitável” para a Ucrânia e a União Europeia.

As autoridades dos EUA anteriormente se recusaram a coordenar a declaração de “Big Seven”, que falou de “agressão russa” contra a Ucrânia. Secretário de Defesa dos EUA Hegset 23 de fevereiro se recusou a chamar as ações russas de invasão. “É justo dizer que esta é uma situação muito difícil”, disse ele em entrevista à Fox News, respondendo à pergunta sobre se era justo dizer que a Rússia havia atacado a Ucrânia.

O chefe europeu de diplomacia, Kaya Kallas, disse em 24 de fevereiro, que, de acordo com relatórios provenientes dos EUA, a visão russa foi muito apresentada em Washington.

O comunicado à imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov disse em 24 de fevereiro que o Kremlin “cumprimenta” que as autoridades americanas “transformam o acesso à Rússia, dialogam com a Rússia”, escreve Interfax. “E aqui realmente vemos as tentativas de Washington de ainda entender o que se tornou a causa fundamental desse conflito, e esperamos que essa análise ajude nos esforços no contexto da resolução de conflitos”, disse Peskov.

