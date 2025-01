Fincantieri, CEO Folgiero, entre os "líder inovador" mais influente na Europa

Durante o evento “LinkedIn Public Administration Inspire”, organizado pelo LinkedIn Italia e reservado a representantes de ministérios, autoridades locais, autoridades públicas, participantes estaduais, universidades públicas e órgãos administrativos independentes, Pierroberto FolgieroCEO e Diretor Geral da Fincantierifoi afirmado por Tom Pepper, Diretor Sênior EMEA e LATAM do LinkedIn, um dos líderes de pensamento mais influentes da Europa. Lorenza Pigozzi, EVP de Comunicação Estratégica do Grupo, foi reconhecida como uma das C-Level mais influentes da Itália por sua eficácia em comunicações digitais.

A Fincantieri destaca-se pela adoção de ferramentas de trabalho inovadoras e pela produção de conteúdos altamente eficazes, graças a uma abordagem que integra novas tecnologias numa história de negócio coerente e distinta. O Grupo desenvolveu uma estratégia de comunicação digital que alavanca um ecossistema integrado que pode unir todos os canais de negócio sob uma única visão estratégica.

Como explicado por Matteo Russo, chefe de comunicações digitais e centro de conteúdo“As redes sociais, e em particular o LinkedIn, são parte integrante desta estratégia para fortalecer a reputação da empresa e da sua gestão, consolidar o relacionamento com os stakeholders e amplificar a mensagem.”

Uma parte distintiva desta estratégia é a estrutura MIA (sigla para My Intelligence Assistant), uma plataforma digital proprietária desenvolvida internamente na empresa. Esta plataforma oferece aos funcionários uma variedade de assistentes de IA projetados para apoiar as operações de negócios, bem como as comunicações internas e externas. Com esta abordagem, a Fincantieri confirma-se como um exemplo de excelência em comunicações digitais, capaz de integrar tecnologia, estratégia e inovação para consolidar o seu papel de liderança a nível europeu.