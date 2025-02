Fintech: Tranfaglia (Cloud Finance): “Da inovação digital à inteligência artificial, a gestão de negócios evolui”

A contribuição da tecnologia nas estratégias de negócios é cada vez mais decisiva, e aqueles que foram capazes de adivinhar essa evolução com antecedência hoje é o protagonista de uma revolução digital real. Eventos como a Covid, que impuseram o aumento de barreiras físicas ao derrubar o virtual, aceleraram um processo de digitalização já em andamento, o que confirmou a necessidade de ferramentas ágeis, acessíveis e inovadoras. Como qualquer crise profunda, o Pandemie não apenas trouxe desafios, mas também oportunidades: novos modelos organizacionais, nascidos para responder à situação de emergência, foram convertidos em padrão para sua usabilidade e eficácia.

Umberto e Riccardo Tranfaglia, fundador da Cloud Finance, haviam sentido esse gerenciamento do mercado há dez anos, focado em tecnologias de inteligência em nuvem e artificial para simplificar e otimizar a gestão financeira econômica de jogos, empresas e profissionais de IVA. Suas soluções avançadas para análise orçamentária e planejamento financeiro incorporam um novo paradigma, o que torna as decisões econômicas críticas mais eficientes e estratégicas. Conversamos sobre isso com os fundadores.

1 Como a atividade administrativa das empresas pode ser facilitada?

“O verdadeiro desafio é facilitar as coisas complexas. Envolver aqui não é apenas nossa missão para nós, mas também uma obsessão. Fazer software complexo para oferecer suporte ao gerenciamento de negócios está ao alcance de muitos, mas o verdadeiro desafio é torná -los intuitivos e acessíveis, para que todos possam usá -los de maneira fácil e rápida. Para isso, desenvolvemos software que gerencie a complexidade do mundo empreendedor, mantendo uma interface clara, intuitiva e imediata. Para ser realmente útil, um software pode não representar mais peso para empreendedores e profissionais, mas uma ferramenta que facilita o trabalho diário, para que possam se concentrar no que as atividades que criam valor são meia hora para usar uma fatura para dar Ou uma nota de crédito é a mesma que deduzir um tempo valioso para sua empresa ou, trivial, de sua família. Há também um aspecto ligado a melhorar a qualidade de vida daqueles que usam nossos produtos no que fazemos “.

2 No entanto, esses processos que facilitariam a vida cotidiana de empresas e cidadãos continuariam lentamente. É possível influenciar nessa direção, também do outro lado do campo, ou seja, graças a essas empresas tecnológicas?

“Absolutamente sim, também porque estamos falando do complexo de uma meta que faz a contribuição de todos os atores em várias capacidades envolvidas. O financiamento em nuvem está trabalhando constantemente para reduzir, reduzir, reduzir e eliminar a burocracia inútil, cujo impacto nos processos individuais na burocracia extremamente prejudicial nos processos individuais estão negociando. Simplicidade e velocidade são dois lados da mesma medalha. Além disso, essa perspectiva tem um papel primário que é desempenhado pela digitalização. Não é de surpreender que nosso fluxo de integração e gerenciamento de clientes seja totalmente digital, o que significa que a necessidade de documentos em papel é eliminada e a máxima eficiência e flexibilidade são garantidas, todas gerenciáveis ​​por uma única plataforma “.

3. Na era da inteligência artificial, como seu trabalho mudou e qual foi sua contribuição nessa área?

“Antes de conversarmos sobre inteligência artificial em larga escala, desenvolvemos algoritmos avançados de inteligência de negócios, capazes de transformar alguns dados de entrada em relatórios financeiros completos e elegantes, com análises automáticas precisas e confiáveis, comentários técnicos e gráficos. Hoje, continuamos a inovar com a integração de tecnologias como o GPT -Chat para treinar nossos algoritmos de aprendizado de máquina depois de desenvolver uma inteligência artificial de propriedade que foi aplicada ao nosso software. Sempre focamos na integração equilibrada entre a IA e os algoritmos matemáticos: deixamos o cálculo de dados críticos em nossos algoritmos para garantir a precisão das informações financeiras, pelas quais os erros são evitados dos modelos estatísticos de inteligência artificial “.

4. A IA oferece benefícios indiscutíveis, mas também implica riscos, incluindo os de influência negativa nos níveis de emprego. Algumas semanas atrás, mesmo de Wall Street, um alarme começou nesta frase. O que você acha?

“As grandes mudanças, aquelas que influenciam a vida cotidiana, devem ser governadas, um pouco como revoluções. Senhoras profundas e repentinas devem ser acompanhadas de gerenciamento preciso, caso contrário, será limitado ao caos que nunca traz nada de bom. Isso também se aplica à inteligência artificial que, sem dúvida, abre novos limites, mas não por esse motivo, ela pode ser realizada sem distinção. Por exemplo, no Cloud Finance, não acreditamos em ajuda automatizada com base na IA, os robôs acesos, que geralmente são frustrantes para os usuários. A IA pode ser útil para responder a perguntas frequentes, mas quando é necessária uma solução real, o cliente deve sempre poder conversar com uma pessoa em um tempo muito curto, um consultor muito profissional que está disponível para responder às necessidades individuais dos usuários. É por isso que investimos muito na formação de nossa equipe para oferecer ajuda para que o cliente siga e apoie a qualquer momento. Nosso serviço é telefone e garante tempos de resposta muito rápidos: para a política da empresa, um problema deve ser resolvido em três horas, mas muitas vezes o fazemos em menos de 15 minutos. Essa abordagem nos levou a ser a primeira empresa de software na Itália para o número e a qualidade das avaliações no Trustpilot, com cerca de 900 avaliações e um índice de satisfação próximo a 99%”.

5. Qual é a importância a esse respeito para garantir a flexibilidade que se traduz na possibilidade de se adaptar rapidamente às necessidades do cliente?

“Somos uma empresa extremamente reativa para as necessidades de nossos clientes. Graças ao fato de que todo o sistema e o código foram desenvolvidos internamente, podemos integrar novas funções mediante solicitação e ajustá -las especificamente às suas necessidades, com um produto adaptado. Isso nos permite atender às necessidades de todos os tipos de clientes, da pequena empresa a realidades mais estruturadas. Além disso, mantemos um diálogo constante com nossos usuários através de um canal dedicado a sugestões, análises e implementam regularmente novas funções necessárias “.

6. A computação em nuvem causou uma revolução no setor de software de gerenciamento. Em comparação com o tema da segurança cibernética, sempre dominante, é um sistema confiável?

“Fomos pioneiros na computação em nuvem, sob os primeiros fintechs de South -Italy, quando o termo fintech ainda não era generalizado. Introduzimos a nuvem nativa em uma época em que os clientes foram usados ​​para software instalado em suporte físico. Atualmente, quase tudo está na nuvem e isso oferece enormes benefícios de segurança, graças a sistemas desnecessários, distribuídos geograficamente -up -ups e atualizações constantes. Essa abordagem nos permitiu obter certificações de segurança e privacidade, como certificações ISO “.

7. Quais são os seguintes desafios para o financiamento em nuvem e em que direção seu ecossistema se desenvolverá?

“Começamos com software para análise financeira, combatendo consultores e contadores. Com a introdução do faturamento eletrônico em 2018, chegamos ao mundo do gerenciamento de negócios, destinado à automação e facilidade de uso. As duas fases fundamentais de nossa evolução foram faturas eletrônicas e conexão direta com bancos (PSD2), com a qual você pode ter dados bancários atualizados em tempo real. Implementamos sistemas automáticos de reconciliação e ferramentas de pagamento digital seguras que protegem as empresas contra fraudes e fraudes financeiras. Em colaboração com Fabrick, fomos um dos primeiros da Itália que introduziu o cheque IBAN, um sistema que verifica a correspondência entre Iban e titular antes que um pagamento seja pago, o que pode impedir golpes que as empresas podem custar centenas de milhares de euros. Agora, trabalhamos para expandir essa solução internacionalmente, uma empresa complexa, mas precisamos oferecer segurança, mesmo com pagamentos estrangeiros. Nossa missão continua a integrar cada vez mais profissionais e empreendedores, criando um ecossistema eficiente e a vanguarda “.

8. Como chegou e onde o financiamento da nuvem chega principalmente?

A empresa nasceu há 11 anos de uma intuição de Umberto e Riccardo Tranfaglia, dois irmãos com vários, mas adicionais caminhos profissionais. Riccardo, engenheiro eletrônico formado em Nápoles, continuou sua carreira acadêmica com um doutorado e um professor de contrato no contexto da tecnologia da informação. Umberto, por outro lado, um estudo profissional começou como contador, especializado em finanças extraordinárias, onde estava lidando com o planejamento de negócios e a reforma financeira. A idéia de desenvolver ferramentas avançadas de análise e planejamento nasceu de sua colaboração. Cerca de 12 anos atrás, com a chegada de novas tecnologias, eles decidiram transferir essas soluções on -line, dando -lhes um modelo de negócios inovador: uma plataforma totalmente dedicada na nuvem. Na época, o software financeiro econômico ainda estava dividido entre unidades ou CDs e por correio. O Cloud Finance provocou uma revolução no setor e não apenas introduziu a tecnologia em nuvem, mas também um modelo de assinatura flexível, com o qual os profissionais poderiam até usar as ferramentas por curtos períodos, mesmo um mês, com assistência técnica que foi convertida em real e própria conselho. A inovação não parou na tecnologia. A Cloud Finance esperava os tempos, desenvolvendo algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência de negócios capazes de gerar automaticamente relatórios, análises e comentários financeiros detalhados com uma qualidade textual que parecia ser escrita por um especialista humano. Isso fez da plataforma uma ferramenta essencial para profissionais e empresas, capaz de fazer resultados imediatos com os esforços mínimos. Apesar da desconfiança inicial da nuvem, principalmente devido a preocupações com a segurança dos dados, a intuição dos irmãos de Tranfaglia acabou sendo um vencedor. Seu progresso no Times garantiu financiar uma vantagem competitiva que ainda é um poder da empresa hoje. Atualmente, Umberto e Riccardo continuam a orientar o financiamento em nuvem, mantendo o objetivo de inovar o setor de software para software financeiro econômico com soluções avançadas e uma abordagem destinada às necessidades de profissionais e empresas. A escolha era se concentrar nas tecnologias que serão o futuro do software financeiro econômico. A empresa se distingue para a integração de ferramentas avançadas de análise e planejamento com ajuda especializada de especialistas em profissionais em várias disciplinas que podem ser usadas para seus clientes, com a vantagem de ter um monitoramento completo e real do desempenho em uma plataforma.