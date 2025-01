Fiorentina vence novamente, Lazio perde no olimpico

Roma (Italpress) – A Fiorentina está vencendo novamente após uma longa seca. Viola venceu por 2 a 1 no Lazio na competição de Olimpico, válida pelo 22º dia do campeonato: os gols de Yacine Adli e Lucas Beltran decidiram. Final quente com, entre outros, encurtamento marusico, Pedro se tornou o cargo e os dois treinadores foram enviados para fora do campo.

Match imediatamente vivo. Os anfitriões tentam chutar o pedal do acelerador e, depois de dois minutos, terminam com Castellanos, mas Pongracic resiste e dobra a bola para uma esquina. Após a esquina, Marusic tenta perfurar a bola, mas só encontra o exterior da rede. Aos seis minutos, o primeiro sinal veio da equipe Viola com Gudmundsson, que disparou à distância e perdeu o gol. Aos 11 minutos, Marusic perde uma bola sangrenta e cuida dos reinicializações do Tusens com os Gosens, o que oferece uma assistência perfeita para o ADLI: o ex -jogador do Milan cheio e marcou o gol de abertura. Não havia tempo para os Biancocelesti se reagrupar antes de a Fiorentina marcar o segundo gol aos 17 minutos com Lucas Beltran: Novamente, uma grande ação da viola em que Dodò entrou no centro para o argentino que liderou a bola no fundo da bolsa lar .

Lazio tenta responder e, aos 26 minutos, Pellegrini tenta um tiro com a esquerda da esquerda, mas seu tiro é impreciso. Os meninos de Baroni pedem o empate, mas riscos capitulando aos 34 minutos por um brilhante omtal de Gudmundsson, que acaba no poste. Aos 38 minutos, Gosens realiza uma intervenção provisória na área no DIA e transfere a ameaça que surgiu após o desenvolvimento de um canto.

No segundo tempo, Baroni tenta acordar sua equipe e, aos 51 minutos, os Tuscans correm um grande risco devido a uma bola perdida de Pongracic, que desencadeia o contra -ataque de Pedro, cujo tiro é rejeitado por Gosens. Aos 64 minutos, Adli, alguns segundos depois de ter sido substituído, foi enviado do banco. Lazio criou uma oportunidade sensacional para reabrir o jogo aos 67 minutos com um cabeçalho do DIA que causou alguns problemas para o GEA; Eventualmente, o homem traseiro visitante consegue se afastar. Último ataque e, aos 92 minutos, a equipe de Baroni deu Hoop graças ao cabeçalho de Adam Marusic na assistência de Hysaj. Alguns minutos depois, o mesmo montenegrijn estava próximo de um sensacional dois -hreeres, que foi, no entanto, negado por um maravilhoso resgate da gea. Agora que o tempo acabou, Pedro está tocando o post, o que dá um fim aos seus sonhos sobre um retorno. O Gigliati defendeu, apesar de uma final difícil em que Baroni e Palladino foram enviados para fora do campo, sua liderança e conquistaram o Olimpico com 2-1, passando para o sexto lugar com 36 pontos, enquanto Lazio 4º permaneceu com 39 pontos.

