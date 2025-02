‘Fiquei triste em ver …’: o namorado de Rajasthani retorna ₹ 5,51 lakh dowry, ganha elogios

Em um incidente digno de louvor, um namorado, que foi dotado ₹5,51.000 como dote durante o casamento, ele devolveu o dinheiro à família da noiva no distrito de Rajasthan, no Rajastão, ele relatou Ndtv .

“Quando eles tentaram me oferecer o dinheiro, fiquei triste ao ver que tal (dote) as práticas continuam a existir na sociedade. Não pude rejeitar imediatamente, então tive que continuar com os rituais. Falei com meu pai e outros membros da família e disseram que devemos devolver o dinheiro “, disse Rathore, candidato a serviços civis, disse Ndtv.