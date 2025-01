‘Firme e inabalável’: Egito e Jordânia rejeitam a proposta de reassentamento de Donald Trump em Gaza

Dubai, Emirados Árabes Unidos: A sugestão do presidente Donald Trump de que o Egito e a Jordânia retirem os palestinos do Faixa de Gaza devastada pela guerra foi recebido com um duro “não” no domingo por parte dos dois aliados americanos e dos próprios palestinos, que temem que Israel nunca permita que eles retornem.

Triunfo A ideia surgiu no sábadodizendo que instaria os líderes dos dois países árabes a aproveitarem-se da população agora em grande parte desabrigada de Gaza, para que “simplesmente limpemos isso”. Ele acrescentou que o reassentamento da maior parte da população de Gaza, de 2,3 milhões, poderia ser temporário ou de longo prazo.

“É literalmente um local de demolição neste momento”, disse Trump, referindo-se a a vasta destruição causada pela guerra de 15 meses de Israel com o Hamas, agora interrompido por um frágil cessar-fogo.

“Prefiro envolver-me com algumas nações árabes e construir habitações num lugar diferente, onde talvez possam viver em paz, para variar”, disse Trump.

O Hamas e a autoridade palestiniana apoiada pelo Ocidente condenaram a ideia. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, disse aos repórteres que a rejeição de seu país à proposta de transferência de palestinos era “firme e inabalável”.

A transferência temporária ou de longo prazo de palestinianos “arrisca a expansão do conflito na região e prejudica as perspectivas de paz e coexistência entre o seu povo”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egipto num comunicado.

Não houve comentários imediatos de Israel.

Os associados de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu há muito que defendem o que descrevem como a emigração voluntária de um grande número de palestinianos e o restabelecimento de colonatos judaicos em Gaza. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que é agora um membro crucial da coligação governante de Netanyahu, classificou a proposta de Trump como uma “ótima ideia”.

Grupos de direitos humanos Eles já acusaram Israel de limpeza étnicaque os especialistas das Nações Unidas definiram como uma política concebida por um grupo étnico ou religioso para eliminar a população civil de outro grupo de certas áreas “por meios violentos e inspiradores”.

Omar Shakir, diretor de Israel e Palestina da Human Rights Watch, disse que a proposta de Trump, se implementada, “representaria uma escalada alarmante na limpeza étnica do povo palestino e aumentaria exponencialmente o seu sofrimento”.

Uma história de deslocamento Antes e durante a guerra de 1948 que rodeou a criação de Israel, cerca de 700.000 palestinos, a maioria da população pré-guerra, fugiram ou foram expulsos de suas casas no que hoje é Israel, um evento que os palestinos tanto comemoram. Nakba – árabe para catástrofe.

Israel recusou permitir-lhes o regresso porque isso teria resultado numa maioria palestina dentro das suas fronteiras. Os refugiados e os seus descendentes ascendem actualmente a cerca de 6 milhões, com grandes comunidades em Gaza, onde constituem a maioria da população, bem como na Cisjordânia ocupada por Israel, na Jordânia, no Líbano e na Síria.

Nele Guerra do Oriente Médio de 1967Quando Israel tomou a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, mais 300 mil palestinianos fugiram, principalmente para a Jordânia.

A crise dos refugiados que dura há décadas tem sido central no conflito israelo-palestiniano e foi uma das questões mais espinhosas nas conversações de paz que fracassaram pela última vez em 2009. Os palestinos exigem um direito de retorno, enquanto Israel diz que deveriam ser absorvidos pela arredores circundantes. países.

Muitos palestinianos encaram a última guerra em Gaza, na qual bairros inteiros foram bombardeados até ao esquecimento e 90% da população forçada a abandonar as suas casas, como uma nova Nakba. Temem que, se um grande número de palestinianos abandonar Gaza, eles também não poderão regressar.

Permanecer firmemente na própria terra é fundamental para a cultura palestina, e isso ficou evidente em Gaza no domingo, quando Milhares de pessoas tentaram retornar para a parte mais destruída do território.

Uma linha vermelha para os países que fizeram a paz com Israel O Egito e a Jordânia rejeitaram veementemente a ideia de aceitar refugiados de Gaza no início da guerra, quando foi sugerido por algumas autoridades israelenses.

Ambos os países fizeram a paz com Israel, mas apoiam a criação de um Estado palestiniano na Cisjordânia ocupada, em Gaza e em Jerusalém Oriental. Temem que o deslocamento permanente da população de Gaza possa tornar isso impossível.

O presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sissi, também alertou sobre as implicações de segurança da transferência de um grande número de palestinos para a Península do Sinai, no Egito, que faz fronteira com Gaza.

O Hamas e outros grupos militantes estão profundamente enraizados na sociedade palestiniana. É provável que se movam com os refugiados, o que significaria que futuras guerras seriam travadas em solo egípcio. que poderia desvendar O histórico tratado de paz de Camp Daviduma pedra angular da estabilidade regional.

“A paz que alcançámos desapareceria das nossas mãos”, disse El-Sissi em Outubro de 2023, depois do ataque do Hamas ao sul de Israel ter desencadeado a guerra. “Tudo em prol da ideia de eliminar a causa palestina”.

Foi o que aconteceu no Líbano na década de 1970, quando a Organização para a Libertação da Palestina de Yasser Arafat, o principal grupo militante do seu tempo, transformou o sul do país numa plataforma de lançamento de ataques contra Israel. A crise dos refugiados e as ações da OLP ajudaram a empurrar o Líbano para uma guerra civil de 15 anos em 1975. Israel invadiu e ocupou duas vezes o sul do Líbano, de 1982 a 2000.

A Jordânia, que entrou em confronto e expulsou a OLP em circunstâncias semelhantes em 1970, já alberga mais de 2 milhões de refugiados palestinianos, a maioria dos quais obteve a cidadania.

Os ultranacionalistas israelitas há muito que sugerem que a Jordânia seja considerada um Estado palestiniano para que Israel possa manter a Cisjordânia, que consideram o coração bíblico do povo judeu. A monarquia da Jordânia rejeitou veementemente esse cenário.

Poderá Trump forçar o Egipto e a Jordânia a aceitar refugiados? Isso depende de quão sério Trump leva a ideia e até onde ele está preparado para ir.

Taxas dos EUA – Uma das ferramentas económicas favoritas de Trump – ou sanções directas poderão ser devastadoras para a Jordânia e o Egipto. Os dois países recebem bilhões de dólares em ajuda americana todos os anos, e o Egito já está atolado em uma crise econômica.

Mas permitir um afluxo de refugiados também poderia ser desestabilizador. O Egipto afirma que está actualmente a organizar cerca de 9 milhões de migrantes, incluindo refugiados da Guerra Civil Sudanesa. A Jordânia, com uma população de menos de 12 milhões de habitantes, acolhe mais de 700 mil refugiados, principalmente da Síria.

A pressão dos EUA também correria o risco de alienar aliados-chave na região com quem Trump tem mantido boas relações, não apenas o Rei El-Sissi e a Jordânia, mas o Rei Abdullah II, mas também Os líderes da Arábia SauditaQatar e Türkiye, que apoiam a causa palestina.