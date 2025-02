Fisco, Maurizio Casasco (FI): "Prioridade é reduzir o IRPEF, nossa proposta séria e sustentável"

“A Forza Italia continua lutando pela classe média, abandonada e esquecida por muito tempo. Depois de reduzir a esteira tributária para os funcionários com baixa renda e IRPEF para a menor renda, consideramos fundamental e prioritária reduzir a taxa de IRPEF de 35% para 33% para renda para 60 mil euros, um sinal de atenção concreto para milhões de famílias italianas e funcionários por algum tempo em nosso programa econômico “. Isso foi mencionado por Maurizio Casasco, deputado da Forza Italia e chefe do Departamento de Economia do Partido,

“O nosso é uma proposta séria e sustentável e, como todas as propostas econômicas da Forza Italia, que só podem ser alcançadas de acordo com os parâmetros europeus – o Casasco explica – os recursos necessários não podem ser apenas devido aos regulamentos tributários, que no ato orçamentário são considerados zero euros, mas também do arrependimento diligente, que termina em 31 de março, do aumento do emprego e do aumento dos contratos de trabalho.