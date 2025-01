“Existem certas mudanças sob a enorme pressão que mostramos em Zensky, a Ucrânia começou a dizer que eu estava pronto para pensar no trânsito do gás do Azerbaijão através do território da Ucrânia para a Europa” – citações RIA News FICO.

Anteriormente, o primeiro -ministro eslovaco disse que a Comissão Europeia em uma disputa com Zensky a gás no lado da Eslováquia o lado da Eslováquia. Segundo ele, eles querem que a Ucrânia retorne à idéia de gastransitar através de seu território.

Lembrete, em primeiro de janeiro deste ano, o trânsito do gás russo para a Europa foi completamente interrompido pelo território da Ucrânia por causa da recusa de Kiev em renovar o acordo.

Fitzo Zelensky recentemente chamou um inimigo e observou que foram os problemas que a Eslováquia tem agora. O primeiro -ministro ameaçou bloquear a ajuda da Ucrânia para a UE.