‘Fizemos as duas coisas’: o presidente dos EUA, Biden, reflete sobre a defesa da Ucrânia e a prevenção do conflito nuclear | Notícias do mundo

O presidente dos EUA, Joe Biden, refletiu na segunda-feira (hora local) sobre os esforços de seu governo em resposta à invasão russa da Ucrânia, afirmando que seu gabinete foi capaz de alcançar dois objetivos principais durante esse período: primeiro, reunir apoio global para a Ucrânia e, segundo. , para evitar um conflito entre potências nucleares.

Proferindo um discurso de política externa sobre como a sua administração fortaleceu os Estados Unidos em casa e em todo o mundo, Biden disse que o seu gabinete também lançou as bases para que a próxima administração Trump continue a apoiar a Ucrânia.

“A meu ver, quando Putin lançou a sua invasão, eu tinha duas tarefas: unir o mundo para defender a Ucrânia e evitar a guerra entre duas potências nucleares… Fizemos as duas coisas… E lançámos as bases para a próxima administração preservar um futuro brilhante para o povo ucraniano”, disse Biden.

Biden enfatizou ainda que sob sua liderança, “a América é mais forte”, com alianças mais fortes e adversários e concorrentes mais fracos.

“Desde que Kamala (Harris) e eu assumimos o cargo, a nossa nação tornou-se mais forte em casa e no mundo”, disse ele.

“Os Estados Unidos hoje são mais capazes e mais preparados do que há muito tempo”, acrescentou.

O presidente cessante dos EUA também destacou melhorias na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), observando que antes da sua administração, apenas nove aliados da OTAN cumpriram a meta de 2 por cento do PIB para gastos com defesa estabelecida pela organização, que agora cresceu para 23. Os aliados da OTAN alcançam referência.

“Antes de eu assumir o cargo, 9 dos nossos aliados da OTAN gastavam 2% do PIB na defesa… Agora, 23 estão… As nossas alianças são mais fortes do que têm sido em décadas e a OTAN é maior e mais capaz do que nunca.” Biden disse.