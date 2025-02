Flashback: Musk usa sua diretiva, “O que faz esta semana” antes de entorpecer o Twitter

Como parte de sua aquisição do Twitter em 2022, Elon Musk chamou o CEO da gigante da mídia social para detalhar o que o heoccomplital durante a semana de trabalho – anos antes de empregar o sam Servindo em nossa capacidade como presidente do Departamento de Eficiência do Governo sob o governo Trump.

Musk eclodiu a força de trabalho federal no sábado, quando publicou em X que os funcionários teriam que listar suas realizações para a semana anterior ou correr o risco de perder seus empregos.

Mas essa não é a primeira vez que Musk usa táticas: ele fez o mesmo no pano de fundo da compra do Twitter em 2022 antes de processar o Behemoth nas mídias sociais, incluindo o Axing Top Brass.

“O que você fez esta semana”, Musk enviou mensagens de texto para o ex -CEO do Twitter Parag Agrawal em abril de 2022, meses antes de comprar o Twitter e finalmente o renomeado para X.

Musk ajudou a ressuscitar a troca de texto no fim de semana de X, quando respondeu a uma conta que compartilhou um post “Como começar, como vai”, mostrando uma foto de tela de almíscar a Agraval, acompanhado por uma captura de tela de post de almíscar xx no sábado no sábado no sábado no sábado no sábado no sábado no sábado destinado a funcionários federais.

“De acordo com as instruções do Presidente @RealDonaldTrump, todos os oficiais federais receberão um e -mail pedindo para descobrir o que fizeram na semana passada”, escreveu Musk em X no sábado. “Se não for respondido, será considerado uma demissão”.

“Para deixar claro, o bar está muito baixo aqui”, escreve Musk. “Um e -mail com alguns pontos de bala que fazem qualquer sentido é aceitável! Deve levar menos de 5 minutos”.

DOD diz à força de trabalho civil para ignorar o pedido de Elon Musk para relatar a produtividade

Musk, que se posiciona como um “discurso absoluto de falência” contra o cenário da compra do Twitter, comprou a plataforma de mídia social em 2022, depois de atirar de conservadores e defensores da liberdade de expressão para censurar perspectivas conservadoras.

O gigante técnico “constantemente” proibiu o ex -presidente Donald Trump da plataforma em 2021, atraindo raiva dos conservadores e defensores da liberdade de expressão. Ele também bloqueia a história do New York Post para 2020 sobre o notório laptop Hunter Biden – e interrompeu algumas contas conservadoras, como o site da sátira Babylon Bee em 2022, depois de conceder o prêmio Rachel Levin Levin Transtetteval Administration, fictício “Man of the Year” prêmio.

O requisito dos funcionários do Fed Musk liste suas realizações, uma peça de trabalho de dardo: “Desobediência civil em massa”

O texto de Musk para o então diretor executivo do Twitter, que pergunta o que ele alcançou durante a semana, veio quando os dois foram salvos pelas mensagens críticas de Musk destinadas à plataforma de mídia social, inclusive perguntando publicamente este ano: “O Twitter morre?” As mensagens de texto foram reveladas em documentos judiciais publicados em 2022.

Meses depois, em outubro de 2022, Musk adquiriu oficialmente o Twitter com um acordo de US $ 44 bilhões, fazendo ondas quando entrou em sua sede este mês, carregando uma pia de banheiro em um vídeo que ele postou em X com uma inscrição “, entrando no Twitter HQ – Deixe isso afundar! “

Musk continuou a demitir os melhores líderes da empresa de mídia social, incluindo Agrawal, Oficial Financeiro Segal e o consultor geral Vijaya Gadde. Musk explicou recentemente a X que Agrawal foi demitido devido a problemas de desempenho relatados.

“O Paraagt ​​não fez nada. Parag foi demitido”, ele publicou no X no sábado.

Em tudo, aproximadamente 70% a 80% dos aproximadamente 8.000 funcionários do Twitter foram demitidos ou saíram da empresa após a compra de almíscar. Musk assumiu a escotilha do trabalho da empresa da Política Home e observou que a empresa estava superlotada e deve ser interrompida por funcionários que não contribuem muito para suas operações.

Trump sacode “Floric Frauds”, descoberta por cachorro, luta para o discurso de Fort Knox no CPAC

“Acabamos de ter uma situação no Twitter que foi absurdamente excedida”, disse Musk à Fox News em 2023, “acontece que você não precisa de todas as tantas pessoas para gerenciar o Twitter”.

“Se você não está tentando gerenciar uma organização ativista famosa e não se importa tanto com a censura, então você pode realmente interpretar muitas pessoas, ao que parece”, disse ele na época.

A pesquisa da CPAC Straw revela que os conservadores acreditam que será 2028. Candidato presidencial

Os comentários de Musk refletem aqueles que ele fez no segundo governo Trump como presidente do cachorro, que está no meio de uma auditoria de várias agências federais na busca pela revisão, corrupção e má administração.

O trabalho de Dog ocorre quando o presidente Donald Trump ordenou que a força de trabalho federal retornasse ao escritório após cinco anos de trabalho remoto resultante da pandemia de coronavírus e jurou limpar a casa dos maus participantes do governo e da superação de machado.

Musk disse no sábado que as autoridades federais receberiam um e -mail que os instruiu a listar suas realizações da semana anterior, como o líder da Dodge acrescentou mais tarde naquele dia que a tarefa deve levar menos de cinco minutos.

Os funcionários têm até 23:59 na segunda -feira para enviar a lista ou perder seus empregos, de acordo com os e -mails da diretiva de almíscar enviados pelo Serviço de Gerenciamento de Pessoal.

A mensagem de Musk se seguiu Trunfo Observando que ele está satisfeito com o trabalho de almíscar e cachorro, investigando várias agências federais para revisão do governo, fraude e má administração, mas que ele gostaria de ver Musk “se tornar mais agressivo”.

Musk respondeu a X: “Eu farei isso, Sr. Presidente!”

Elon Musk diz que os funcionários federais precisam preencher relatórios de desempenho ou renunciar

Alguns legisladores democráticos, alianças e ativistas pediram às autoridades federais que abandonassem a ordem, enquanto um punhado de agências e agências governamentais, como o FBI e o Ministério da Defesa, disse aos funcionários que abandonassem a resposta do email, pois os funcionários relevantes seria enviado para a auditoria.

“Esta é uma boa oportunidade para a desobediência civil em massa. Musk não tem autoridade para fazê -lo”, por exemplo, o representante democrata de Illinois, Sean Caste, publicado em X na noite de sábado. “Incentive todos os funcionários federais a se reportarem ao trabalho, preparam cartas GFY e continuem a demonstrar o serviço público e o patriotismo que ele não tem”. O acrônimo GFY é um jargão da Internet que geralmente significa “vá F-” você mesmo.

“É necessária uma combinação notável de arrogância e absurdo para pensar que é o melhor uso do tempo para nossos escoteiros, trabalhadores da VA, controladores de tráfego aéreo e todos os outros que dependemos do nosso trabalho” “, continuou ele.