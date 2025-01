‘Flatamente inconstitucional’: o juiz americano bloqueia a ordem executiva de Trump sobre cidadania | Notícias do mundo

Um juiz federal em Seattle prendeu na quinta -feira a implementação de uma ordem executiva da administração do presidente Donald Trump teve como objetivo restringir os cidadãos por nascimento automático nos Estados Unidos, qualificando a medida como “flagrantemente inconstitucional”, disse Reuters.

O juiz John Couchnour, nomeado pelo ex -presidente Ronald Reagan, com sede em Seattle, emitiu a ordem temporária após um pedido de emergência do procurador -geral do Estado de Washington, Nick Brown e três outros estados liderados pelos democratas. O pedido bloqueia a implementação por 14 dias, dando tempo para que o atual desafio legal prossiga.

“Estou no tribunal há mais de quatro décadas. Não me lembro de outro caso em que a pergunta apresentada foi tão clara”, disse Cughenour ao anunciar a sentença.

“Onde estavam os advogados quando a ordem executiva foi assinada?” O juiz questionou, expressando descrença. Ele disse que “surpreendeu” que qualquer advogado poderia argumentar que a ordem era constitucional.

Os estados liderados pelos democratas estão solicitando uma ordem de restrição temporária, alegando que a ordem executiva viola a 14ª emenda. A Ordem Executiva de Trump ordenou que as agências dos EUA negurassem cidadãos a crianças nascidas nos Estados Unidos se nenhum dos pais é um cidadão ou residente permanente legal.

Lane Polozola, representante do Estado de Washington, argumentou perante o tribunal que “nascimentos não podem ser pausados” enquanto desenvolvem o desafio legal, destacando a incerteza imediata em torno dos cidadãos dos recém -nascidos.

Polozola enfatizou que mais de 150.000 crianças poderiam ser negadas anualmente se a ordem executiva for aplicada, o que causaria “impactos negativos substanciais a longo prazo” em suas vidas.

Além disso, ele acusou o governo Trump de ignorar esses danos em suas apresentações, sugerindo que o dano potencial “parece ser o objetivo” da ordem.

