Flertar Meghan Markle com William? Os rumores sensacionais (e a reação muito difícil de Harry)

As relações entre o príncipe William e o príncipe Harry são conhecidas há muitos anos, são ruins. Dificilmente não há melhor hoje. Talvez irreparável. E por trás desse intervalo sensacional, além dos eventos já conhecidos, também pode haver Meghan Markle, a esposa de Harry, a atriz da coroa e com quem o príncipe “fugiu” nos Estados Unidos. O ponto é que, mesmo que nunca houvesse um verdadeiro flerte com William, Harry nunca digeriu nenhuma atitudes com seu irmão.

É isso que emerge do livro Sim senhora: a vida secreta dos servos reaisEscrito pelo jornalista e especialista real Tom QuinnAlguns dos quais são esperados pela mídia britânica. O volume coleta Depoimentos e antecedentes da equipe do tribunalE isso revela como a atitude espontânea e talvez muito calorosa de Meghan – beijos, abraços, contato muito físico – gerou com mal -entendidos dentro da família real, onde o protocolo é muito rígido e formal.

Entre 2016 e 2020, aqueles que trabalharam de perto disseram ao Windsor como alguns membros da família Eles lutaram para se adaptar às estradas de Meghan. Precisamente neste contexto uma fofoca infundada sobre um suposto atitude muito informal em relação Por William, que foi interpretado erroneamente como uma tentativa de flertar por ela.





Segundo Quinn, essas vozes teriam trazido o herdeiro ao trono em uma forte vergonha e, indiretamente ajudou a esfriar mais os relacionamentos Com seu irmão Harry. Uma deterioração culminou na decisão dos duques de Sussex de deixar a família real e se mudar para os Estados Unidos em 2020. Uma despedida que apareceu sem retorno, apesar de algumas vozes opostas.