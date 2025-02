Flórida, perseguindo policiais a cavalo e pegando um traficante suspeito de drogas

9 de fevereiro de 2025

Imagens que parecem ter removido de um filme ocidental que foi lançado pelo escritório do xerife de JacksonvilleNa Flórida (EUA): dois policiais, dirigindo seus cavalos, assombrando e parar um traficante suspeito de drogas. No vídeo, gravado pela barragem dos agentes, você pode ver que o suspeito escapa a pé depois de provavelmente dar drogas, uma perseguição de aproximadamente 400 metros. O cavalo de serviço Nash, com a agente Cassie Haure, galopou em ação e, em poucos minutos, ele conseguiu alcançar e parar o suspeito.