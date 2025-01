FMI aprova desembolso imediato de 248 milhões de dólares para a Etiópia | Notícias do mundo

Adis Abeba: O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um desembolso imediato de cerca de 248 milhões de dólares para a Etiópia para ajudar o país da África Oriental a satisfazer as necessidades da sua balança de pagamentos.

A decisão ocorreu depois de o FMI ter realizado a sua segunda revisão do Mecanismo de Crédito Alargado (ECF) de 48 meses para a Etiópia, de acordo com um comunicado do FMI, informou a agência de notícias estatal etíope no sábado. O desembolso faz parte do acordo ECF da Etiópia, totalizando cerca de 3,4 mil milhões de dólares, que foi aprovado no final de Julho do ano passado, informou a agência de notícias Xinhua.

O pacote de financiamento de quatro anos visa apoiar a Agenda Nacional de Reforma Económica da Etiópia com o objectivo de abordar os desequilíbrios macroeconómicos, restaurar a sustentabilidade da dívida externa e lançar as bases para um crescimento maior, inclusivo e liderado pelo sector privado.

A declaração observou que o funcionamento do mercado cambial do país melhorou no meio de importantes medidas políticas tomadas pelo governo. Os progressos no aumento das receitas fiscais internas, no fortalecimento das empresas públicas e na ancoragem da estabilidade financeira são promissores, à medida que avança a modernização do quadro de política monetária do país.

A declaração do FMI também destacou a necessidade de as autoridades etíopes continuarem os seus esforços para restaurar a sustentabilidade da dívida, expandir as redes de segurança social e mitigar o impacto da reforma nas pessoas vulneráveis.

Progressos nas principais reformas

Mercado de câmbio:



As autoridades implementaram medidas políticas importantes para melhorar a eficiência do mercado e reduzir o prémio do mercado paralelo para um dígito. Restringir as intervenções cambiais do NBE e avançar para um regime cambial mais flexível estão a ajudar a melhorar a transparência e a estabilidade.

Política monetária:



Foram mantidas condições monetárias e financeiras restritivas para fazer face às pressões inflacionistas e reduzir os desequilíbrios macroeconómicos. Alcançar uma taxa de juro real positiva é um objectivo fundamental para ancorar as expectativas de inflação e apoiar a credibilidade no novo quadro de política monetária.

Política Fiscal:



Um orçamento suplementar aprovado no final de novembro de 2024 permanece consistente com os objetivos do programa. Os esforços em curso para expandir o Programa da Rede de Segurança Produtiva (PSNP) protegerão as famílias vulneráveis, enquanto medidas como os ajustamentos dos preços dos combustíveis e as reformas do IVA e dos impostos especiais de consumo visam aumentar as receitas internas, criando assim espaço para despesas sociais e de desenvolvimento.

Estabilidade do setor financeiro:



A modernização da regulamentação bancária, o reforço da supervisão e a monitorização de perto dos empréstimos inadimplentes são fundamentais para salvaguardar a estabilidade financeira. As autoridades planeiam eliminar o limite ao crescimento do crédito e ajustar as taxas de juro de uma forma cuidadosamente sequenciada para manter condições de mercado ordenadas.

Sustentabilidade da dívida:



A Etiópia procura o tratamento da dívida no âmbito do Quadro Comum do G20 e as negociações com o Comité Oficial de Credores avançaram. Estão em curso discussões adicionais com os detentores de euro-obrigações e outros credores do comércio externo para garantir a comparabilidade do tratamento. O FMI acolhe estes esforços como passos críticos para restaurar a sustentabilidade da dívida.