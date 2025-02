Em março de 2024. Vladimir Putin realizou uma reunião fechada com altos representantes militares e de inteligência em Rostov-on-Don, na qual ele chamou o chefe da empresa de armas de armas reinmetall alemãs Armin Paperger, ” Ele escreve Concentre -se em fontes no Escritório Federal Alemão para a proteção da Constituição.

Na reunião, que, de acordo com o foco, foi realizada em um complexo militar fechado no Rostov-On Don, também discutiu o fornecimento de armas na Ucrânia Rheinmetall, além de planejar a construção de uma fábrica de produção de munição e tanques de oficina. A publicação observa que a inteligência ocidental provavelmente teve um informante nesta reunião ou poderia documentar uma discussão em formato eletrônico.

Falando com relatórios, o Exército chamou o suprimento de arma ocidental de “provocação inequívoca” e declarou a necessidade de limitar qualquer apoio logístico a Kiev. Depois disso, Putin falou, que durante seu discurso, como dizem as fontes, mencionaram Pappperger quatro vezes, chamando -o de “provocação” e “o organizador da resistência da Ucrânia”.

Essas informações, de acordo com Focus, causaram um alarme entre os órgãos de segurança alemães, por suspeita de que a Rússia estava repetidamente envolvida na organização de várias sabotações nos países europeus.

Enquanto o foco observa, Putin vê o pacote “suhughter of kivevski bom” e, após um relatório sobre a preparação para a tentativa, agora você precisa observar medidas de segurança – para colocar um veículo de bala, apenas ser acompanhado por guarda -costas armados e uma armadura e um objeto de cada visitantes da auditoria.

Em julho de 2024, fontes da CNN disseram que as autoridades russas planejavam matar Armin Paperger. De acordo com os entrevistados de canal de TV, a American Intelligence, que transferiu essas informações para a Alemanha, aprendeu sobre a preparação do assassinato. O próprio Pappperer disse que acreditava na mensagem da CNN, mas não podia revelar os detalhes da conspiração. Em janeiro de 2025, as informações sobre a preparação do assassinato de Paperger foram confirmadas pelo vice -secretário assistente -geral da OTAN James Appuray.

A Reinmetal Preocury é um dos maiores fabricantes alemães de conchas de artilharia de 155 mm, que são massivamente usadas na guerra na Ucrânia. Além disso, a preocupação forneceu tanques Kiyan, veículos de combate para pedestres e outros equipamentos e também abriu uma fábrica de defesa na Ucrânia, que, segundo fontes da CNN, causa grande preocupação na Rússia.

Os países europeus suspeitam da Rússia envolvida em sabotagem em objetos e ferrovias subaquáticas Mas acusam abertamente o Kremlin de ataques, por falta de evidência