Fod em Delhi-NCR: Mais de 100 voos e 26 trens atrasados ​​devido à pouca visibilidade

Denso nevoeiro cobriu Delhi-NCR na manhã de quarta-feira, reduzindo a visibilidade e interrompendo mais de 100 voos e 26 trens. Em Deli, a temperatura mínima caiu para 6 graus Celsius, 1,4 graus abaixo do normal, enquanto a cidade passava por mais uma manhã fria. O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) relatou visibilidade mínima de 200 metros com nevoeiro moderado e ventos calmos em Safdarjung e 150 metros com nevoeiro denso com ventos calmos em Palam por volta das 5h30. Todas as pistas do Aeroporto IGI operam em condições CAT-III, com alcance visual de pista (RVR) variando entre 75 e 300 metros. O IMD emitiu um alerta laranja para Delhi, com neblina densa a muito densa relatada em diversas áreas. É emitido um alerta laranja para mau tempo que pode afetar os serviços ferroviários e rodoviários. Pediu às pessoas que tenham cautela ao dirigir ou viajar em condições de neblina, garantam o uso de faróis de neblina para melhor visibilidade e se mantenham atualizadas sobre os horários, em coordenação com companhias aéreas, autoridades ferroviárias e serviços de transporte estaduais para evitar interrupções. Espera-se céu nublado ao longo do dia, com probabilidade de chuva fraca ou garoa em algumas áreas, disse o IMD. Às 8h30 o nível de humidade era de 97 por cento, enquanto a temperatura máxima deverá ficar em torno dos 19 graus Celsius.