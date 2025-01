Fogo na zona industrial perto de Nizhny Novgorod após o ataque do UAV, o vídeo foi gravado

A gravação de vídeo leva apenas seis segundos, mas isso é suficiente para distinguir um brilho ardente e pilares de fumaça.

Os autores do Telegram Channel afirmam que a equipe é uma indústria de petróleo local.

Os habitantes locais disseram que antes de pegar fogo, os sons de um UAV voador foram ouvidos no ar. Isto foi seguido por várias explosões.

O governador da região de Nizhny Novgorod Gleb Nikitin, por sua vez, disse que um incêndio no território da zona industrial em Kstovo causou fragmentos caídos de um drone. Os bombeiros já estão extinguindo.

As autoridades enfatizaram que não há vítimas como resultado do ataque do UAV.