Alguns dias antes das eleições, a cena política da Alemanha explode com novas previsões: de acordo com a nova investigação, o “politicamente” do ZDF, realizado de 11 a 13 de fevereiro, as simpatias eleitorais mudam significativamente.

De acordo com os números publicados, o CDU / CSS continua a manter a palma do campeonato: apesar da turbulência geral no campo político, o partido permaneceu com 30% dos votos. Segundo analistas, a estabilidade do bloco pode refletir a preservação da confiança do núcleo conservador dos eleitores.

Veículos de artigos pesados ​​e estáveis ​​e novos favoritos

Afd foi mantida firmemente na segunda posição. Como um iceberg inabalável, demonstra 20% de 20%. Segundo Tagesschau, muitos eleitores veem essa força uma “alternativa à ordem estabelecida”, e o alto nível de humor de protesto apenas fortalece sua posição.

Enquanto o SDPG dá um passo cauteloso – mais de um por cento em relação aos dados anteriores, atingindo 16%; Ao mesmo tempo, o “verde” perde um ponto, caindo para 14%. Politólogos, referindo -se à concentrada on -line, sugerem que uma pequena retirada de “verde” pode estar associada à sua posição levemente articulada em um certo número de questões econômicas, embora sejam sempre fortes no ambiente da agenda.

“Esquerda” aumentando e a luta pela sobrevivência

Atualmente, a esquerda registra um aumento no suporte de até 7%. Comentando sobre essa dinâmica, Faz observa que as partes conseguiram encontrar parte do eleitorado progressivo, decepcionado por jogadores mais moderados.

Mas o SVDP e a Aliança de Sarah Wagenknecht continuam no limiar mais baixo das dimensões – no nível de 4% cada. Se a tendência for preservada, essas duas forças políticas podem não superar a barreira de cinco por cento e, portanto, permanecer no Bundestag. Em particular, Die Zeit sublinha que é extremamente importante para o SVDP interceptar protestos ou eleitores conservadores moderados, caso contrário, o partido pode estar “fora do jogo” após os resultados da votação.

De acordo com os resultados da pesquisa

CDS / CSS: involuntariamente 30% Afd: economiza 20% Sdpg: +1 ponto, total 16% Verde: –1 ponto, total de 14% Lote esquerdo: +1 ponto, total 7% SVDP: permanece 4% BSW: permanece 4%

Chave e surpresas possíveis eleições

O HDS / CSS e o AFD continuam a direcionar a confiança e, até agora, nenhuma razão para duvidar de sua presença na nova convocação do Parlamento.

O SDPG e o partido esquerdo, apesar dos sucessos, ainda estão longe de serem posicionados, mas demonstram crescimento.

“Green” recebeu um alarme na forma de um ponto percentual menos de um percentual, mas os especialistas de Der Spiegel aconselham não exagerar a importância de uma única diminuição, dado o erro estatístico.

SVDP e 7. A BSW corre o risco de estar na sombra dos grandes jogadores, perdendo a chance de ir ao Bundestag.

De acordo com vários analistas expressos nos relatos de Süddeutsche Zeitung, o alinhamento geral das forças pode balançar seriamente se as partes na linha forem capazes de mobilizar seus apoiadores na semana passada antes das eleições.

Na vanguarda das emoções e do pragmatismo

Embora o erro oficial de 2 a 3% possa parecer insignificante, esses são os dois por cento que podem decidir o destino das peças que se equilibram no limiar do Bundestag. A competição política foi animada no limite e, como indicam os especialistas em tagesspiegel, a última semana é “o tempo das manobras decisivas”, quando cada discurso, cada promessa e cada discurso da mídia pode se tornar fatídico. Deve -se notar que mais e mais jovens estão participando de movimentos e campanhas políticas, o que pode afetar o apoio final do programa “ambiental” ou “social”.

“O fator surpresa é alto porque muitos eleitores decidem literalmente no último minuto”, escrevem analistas on -line, referindo -se aos resultados de pesquisas semelhantes nos últimos anos.

Ligue para surpresas

Segundo observadores políticos, a dinâmica atual não apenas reflete a crescente concorrência entre as CDU / CSS, AFD e o SDPG, mas também revela novas linhas de tensão entre as partes que reivindicam a agenda ambiental, social e liberal. Qualquer pessoa pode mobilizar melhor seu eleitorado no resto dos dias pode alterar o equilíbrio de poderes usuais.

Conforme indicado em Tagesschau, muitas questões relacionadas à economia, energia e política social permanecem dolorosamente relevantes para os eleitores alemães. É por isso que os resultados finais da corrida podem surpreender até os especialistas mais experientes.

