Foi aberto processo com base na declaração do governador da região de Samara sobre corrupção no futebol

Esclareçamos que a pena prevista neste artigo prevê pena de prisão até dez anos.

Dívidas que valem milhões

Com base nas informações do RG provenientes de suas fontes, nenhuma pessoa ainda esteve envolvida nesta investigação. E o próprio escândalo começou no final de novembro, quando o chefe da região disse em uma reunião do comitê do Conselho de Estado que as “Asas dos Sovietes” de Samara deviam 36 milhões de rublos a “criminosos envolvidos em corrupção entre os árbitros”. corpo de futebol russo.” Segundo o governador, esse mercado equivale a aproximadamente 500 milhões de rublos e pode afetar até dez times da primeira divisão.

Segundo o governador, informações sobre corrupção foram conhecidas por ele em meados do outono e ele próprio escreveu uma declaração às autoridades e ao Ministério Público. Depois disso, a inspeção começou. É agora claro que esta auditoria encontrou motivos suficientes para iniciar um processo criminal.

Segundo o governador, um representante da Wings of the Soviets queria receber dele 36 milhões de rublos em dinheiro em uma sacola. O responsável sugeriu que o sistema de corrupção existe há mais de um ano e que o dinheiro dos contribuintes está a ser gasto na sua manutenção – tudo isto num contexto de uma situação económica difícil no país.

O governador pediu para investigar a situação em Krylia Sovetov sob os seguintes títulos: abuso de poder; mau uso de recursos orçamentários; fraude; eclipse ou eclipse.

Como resultado, o caso foi aberto ao abrigo de apenas um artigo – 159 parte 4 do Código Penal da Federação Russa – fraude em grande escala. Mas isto não significa que outras acusações não se seguirão ao abrigo de outros artigos criminais.

O clube também tem problemas com o Judiciário. Mas não estamos falando aqui de crime. A reclamação veio de uma subsidiária da Rostec, que decidiu, através do tribunal, recuperar uma dívida de 897 milhões de rublos de Krylya Sovetov. A dívida venceu em 2016.

Deixemos claro que os casos criminais envolvendo árbitros “obscuros” são raros, embora em 2022 tenha sido dado um veredicto na primeira investigação criminal russa sobre um jogo de futebol fixo entre duas equipas de futebol – “Chaika” e “Chernmorets”.

Posteriormente, a Federação Russa de Futebol ordenou uma auditoria interna e contactou imediatamente o Ministério da Administração Interna. Dentro de alguns meses, o Ministério do Interior iniciou uma investigação nos termos das partes 1 e 3 do art. 184 do Código Penal da Rússia. O artigo intitula-se «exercício de influência ilícita no resultado de uma competição desportiva oficial ou de uma competição comercial espectacular».

O ex-diretor de Chaika foi o principal réu neste caso. Ele foi considerado culpado de dez crimes de “influenciar ilegalmente o resultado de uma competição esportiva oficial” e uma acusação de conspiração para influenciar o resultado de uma partida. Sabe-se do caso que de 8 de agosto de 2018 a 15 de abril de 2019, antes dos jogos, o diretor ofereceu aos juízes esportivos de 50.000 a 250.000 rublos para criar condições sob as quais as Gaivotas pudessem vencer.

Em dezembro de 2023, o tribunal condenou o diretor a uma multa de 1,8 milhão de rublos. O Ministério Público recorreu da sentença por considerá-la demasiado branda. Os promotores insistiram em aumentar a pena para seis anos em colônia penal. E o Tribunal Regional de Voronezh acrescentou à sentença uma proibição de atividades esportivas por dois anos.

Após a sentença, o diretor reclamou que, além dele, mais de três dezenas de pessoas estavam envolvidas na cadeia de corrupção, e só ele foi punido.

O treinador é agredido, a diligência do chileno

Tendo como pano de fundo um escândalo com os árbitros, Krylia Sovetov terá que resolver a difícil tarefa de manter uma autorização de residência na primeira divisão – a Premier League Russa (RPL).

Na primavera, a equipe Samara ocupa a décima colocação na tabela de 16 participantes. As duas piores equipes no final da temporada deixarão o RPL, mais duas, que ocuparão o 13º e o 14º lugares, disputarão play-offs com representantes da Primeira Liga. Parece que os Wings não têm com o que se preocupar, mas mesmo estando na décima posição, a diferença para a zona de transição é de apenas seis pontos. Mas ainda faltam doze voltas.

O engraçado é que poucos dias depois da declaração de Vyacheslav Fedorishchev no final de novembro, eles derrotaram de forma sensacional o campeão nacional Zenit St. Petersburg com um placar de 3:2. Mas o fusível não durou muito: na última partida do ano passado, os “Wings” perderam para o “Rostov” (1:3) e a sua posição na tabela deteriorou-se.

Antes do reinício da temporada, os torcedores do clube Samara estão preocupados com diversas questões. O mais importante é o que vai acontecer com a equipe, mas também com o técnico Igor Osinkin. O especialista lidera o Krylia desde o verão de 2020 e treinou muitos jogadores de futebol talentosos. Mas nos últimos seis meses, surgiram rumores de que ele se aposentaria de vez em quando. Osinkin estava prestes a sair no início de outubro do ano passado, quando o ex-jogador da seleção nacional e zagueiro do CSKA, Sergei Ignashevich, foi escalado para ocupar seu lugar. Os jogadores do Krylia intervieram no assunto e após uma conversa entre o capitão da equipe Alexander Soldatenkov e Vyacheslav Fedorishchev foi decidido deixar Igor Vitalievich. Por quanto tempo é outra questão.

Segundo dados não oficiais, Osinkin permanecerá no Krylia até o verão, após o qual a equipe será treinada por outra pessoa. No entanto, a remodelação técnica poderá ocorrer mais cedo, dependendo dos resultados da equipe na primavera.

Já podemos afirmar com segurança que Osinkin enfrentará grandes desafios no recrutamento. A novidade dos últimos dias é a diligência do meia chileno Victor Mendes, que se recusou a retornar ao clube após as férias. O futuro de um dos melhores marcadores dos Wings, Ivan Sergeev, também está em questão; O Lokomotiv está interessado em convidá-lo. Se a equipe de Samara conseguirá permanecer na Premier League nesta situação é uma das principais intrigas para o resto da temporada.