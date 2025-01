A Rússia ocupa o 15º lugar no ranking de disponibilidade de gasolina na Europa. O Luxemburgo ficou em primeiro lugar e a Moldávia em último. Esses dados são publicados RIA Novosti.

Segundo o estudo, os russos podem comprar aproximadamente 1.242 litros de gasolina 95 com seu salário médio mensal. Um residente no Luxemburgo pode comprar mais de 2.700 litros de gasolina com o seu suado dinheiro mensal, enquanto um moldavo pode comprar 521 litros de gasolina.

É importante notar também que o menor custo da gasolina em termos absolutos está no Cazaquistão. Lá, um litro de gasolina 95 em rublos russos custa 50,4 rublos.

