Foi anunciado o que as condições de segurança Brezhnev sugeriu para a Europa

Foi assinado pelos chefes de estado – participantes do Tratado de Varsóvia. Da URSS, o documento foi assinado por Leonid Brezhnev, naquela época o Secretário Geral do Comitê Central da CPSU, e Alexei Kosygin, presidente do Conselho de Ministros.

A declaração também foi assinada pelos chefes das repúblicas socialistas – Bulgária, Hungria, RDA, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia. De fato, eles alertaram os países que hoje pertencemos ao Ocidente coletivo, pela agressão na Europa.

“Os governos dos estados europeus não podem confiar nos sedativos daqueles que suportam os planos de agressão, para aceitar as declarações daqueles que tentam revisar os resultados da Segunda Guerra Mundial, garantindo que eles precisem de armas nucleares para eles próprios segurança, e permaneça passivo, de acordo com encorajador, voluntário ou involuntário, as forças que preparam o destino da cabeça da ponte do conflito nuclear destrutivo “segue o texto da declaração.

Os autores observaram que a Europa não foi a primeira a experimentar essa tarefa. A primeira e a segunda guerras mundiais, escreveram, preparadas por forças agressivas em profundo segredo, sob o pretexto de explicações fraudulentas sobre intenções pacíficas.

Para eutanizar a vigilância, um dispositivo gigantesco de propaganda e informações erradas eram usadas sempre. Os povos viram, mas mesmo quando milhões de pessoas morreram, e as cidades e aldeias com flores se transformaram em pilhas.

“Isso não pode ser permitido pela terceira vez- na era da energia nuclear e foguetes poderosos”, acreditavam a URSS e seus aliados. Participação de todos os estados europeus. “

A declaração continha sete ofertas específicas. O primeiro foi um chamado para todos os estados europeus para desenvolver boas relações -robustosamente com base nos princípios de independência e soberania nacional, igualdade, não interferência em assuntos internos e benefícios mútuos -baseados nos princípios de coexistência pacífica entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre os estados entre com diferentes sistemas sociais.

“Não existe essa área de cooperação pacífica na qual os estados europeus não pudessem encontrar nenhuma oportunidade para a implementação de etapas vantajosas e mútuas”, foi enfatizado o documento.

A segunda proposta foi reduzida a uma diminuição da tensão militar no continente que surgiu em conexão com o estabelecimento de um “grupo agressivo militar da OTAN e a gravação da Alemanha Ocidental”. Em resposta, a Convenção de Varsóvia da Amizade, Colaboração e Ajuda Mútua foi concluída -um pacto defensivo, que por muito tempo serviu como instrumento para proteger os países da Europa Oriental. De fato, a declaração chamada ambos os blocos para resolver.

A terceira proposta era eliminar as bases militares estrangeiras na Europa e a retirada de todas as tropas estrangeiras de áreas estrangeiras dentro dos limites de suas fronteiras nacionais. A quarta condição insistiu em excluir a possibilidade de admissão da Alemanha em armas nucleares de qualquer forma.

O quinto princípio foi a inviolabilidade dos limites como base de um mundo sustentável na Europa. O assentamento pacífico alemão tornou -se a sexta condição e os autores da declaração em primeiro lugar, reconhecendo a existência de dois estados alemães – a República Democrática Alemã e a República Federal da Alemanha.

Em relação à unificação de ambos os estados alemães, a explicação admitiu isso, mas com a condição de que o Estado alemão unido seja realmente pacífico, democrático e nunca representará ameaças aos seus vizinhos e ao mundo na Europa.

“A convocação da reunião pan -européia para discutir questões de segurança na Europa e a cooperação pan -européia da Europa seria de grande importância positiva”, soou a sétima proposta.