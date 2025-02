Foi assim que os imigrantes roubaram a renda da cidadania: o último escândalo

Massimo Sanvito 1 de fevereiro de 2025

Há a família nigeriana extra grande (onze pessoas) que colecionou quatro cheques, embora papai fosse proprietário de 111 carros. O compatriota deles é pego em Roma, pronto para voar para o exterior, com 72 mil euros em dinheiro: ele também com a carteira inchada do subsídio. Há o Bengals, proprietários da Internet Point, que tinham meios de desculpas. Há também o proprietário italiano de uma licença da NCC (aluguel com o diretor), que recebeu o crédito mensal pontual. Sessenta receita de cunção, quase todos os estrangeiros, chegou à rede de Guardia di Finanza Depois de verificar o passaporte no aeroporto: um milhão de rodadas de euros que foram recebidas desnecessariamente e, portanto, retornaram. Não apenas isso. Em mil, eles foram comprimidos em Fiumicino enquanto tentavam exportar dinheiro para fora da Itália, por um total de 30 milhões de euros: aqueles que tinham 10 mil euros com eles e que até 120 mil. Nas notas. Outros onze tópicos, desempregados, mas com grandes somas de dinheiro na bolsa, foram relatados por sua “alta autoridade tributária” que emergiram das investigações.

Uma investigação, a pessoa conduzida pelo enviado Tommaso Mattei E hoje à noite transmitida de Farwest, o programa Salvo Simple que transmitiu todas as sextas -feiras no início da noite no RAI 3 (21h20), que pode antecipar de graça. Um grande público de punhos falsos da mania da grelha – estranho, certo? – que ele disparou depois de passar os controles que são tudo menos rígidos dos vários centros de assistência tributária em todo o país. Africanos, maghrebini, bengales, paquistaneses (muito poucos italianos), golpistas completos, que, com falsas auto -certificações, ganharam sua renda e deixaram os traços desaparecer. Parte dos rendimentos ilegais foi realmente começou a voar para longe da Itália. Uma operação da das chamas amarelas, não surpreendentemente renomeada “Citizenship Resort”.





Diferentemente da necessidade de dificuldades: todas as aves de rapina, muitas das quais nem moravam na Itália, capazes de desenvolver estratagemas engenhosas para roubar dinheiro público. Alguns exemplos? O comerciante de carros nigerianos acima esqueceu, você olha para o negócio para comunicar a verdadeira ativação líquida de sua empresa: um número quase 80.000 euros. Além disso, o fenômeno da criação fictícia de duplas, triplos e até quatro núcleos familiares foi descoberta por pessoas que faziam parte da mesma família não por causa de. Muitos então tinham um contrato de trabalho regular, mas nunca disseram à INPS para continuar percebendo o subsídio.

Os problemas inteligentes com problemas judiciais podem estar faltando? Claro que não. Entre os muitos sujeitos sujeitos a precauções que solicitam renda de cidadania, obtendo -a, um cavalheiro sob prisão domiciliar já havia sido relatado por Financiar para reciclagem. Ele escondeu a beleza de 117.175 euros entre a tela e o painel do circuito elétrico traseiro de uma televisão embalada e de entrada na espaçosa de um avião destinado à Nigéria. Sem esquecer, quanto foi espremido com as mãos no ponto de Grillian, embora encarregado de crimes como reciclagem e reutilização de rendimentos ilegais: para eles, os promotores públicos também contestaram o crime de pior fraude. Enquanto isso, ontem, os INPs divulgaram a atualização do Observatório Estatístico em relação ao subsídio de inclusão: em 2024, as famílias que se beneficiaram do subsídio de que a renda da cidadania substituiu 760 mil. O Secretário Bisselet do Ministério do Trabalho está satisfeito, Claudio Durgon: «A ajuda da renda da cidadania foi superada por novas formas de apoio capazes de realmente inserir cidadãos no mundo do trabalho. Como é aparente nos dados do INPS, sob o destinatário da renda, ele tinha cerca de 26 % pelo menos um componente que encontrou trabalho em 2024. Por outro lado, se os tópicos mais vulneráveis ​​forem garantidos, um forte impulso foi dado ao emprego ” .