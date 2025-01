Foi instaurado processo-crime contra o cofundador do grupo de rock “Semantic Hallucinations”, Vladimir Burdin, pela inflição intencional de lesões corporais graves com uso de arma (alínea “h” da parte 2 do artigo 111 do Código Penal da Federação Russa). Sobre isso relatórios Ura.ru referindo-se ao serviço de imprensa do tribunal.

Burdin está em prisão preventiva.

“Večernje novine” com referências às fontes mijoque no dia 27 de janeiro o tribunal rejeitou o recurso dos advogados do músico para prorrogar a medida preventiva.

Segundo a publicação, o incidente pelo qual foi aberto processo-crime ocorreu em novembro. Durante o confronto, Burdin esfaqueou um homem. Outros detalhes não são conhecidos. Também não foi informado quanto tempo Burdin passou em prisão preventiva.

Em 2018, o Tribunal Lefortovsky de Moscovo enviou Burdin para tratamento forçado num hospital psiquiátrico. Em novembro de 2017, o músico foi detido por briga na loja Magnit, durante a qual esfaqueou um dos clientes. Burdin foi acusado de acordo com um artigo semelhante – infligir lesões corporais graves com uma arma. O próprio Burdin disse que o homem que ele feriu era um ex-oficial das forças especiais. Ele começou a assediar a esposa perto do supermercado e depois ameaçou os cônjuges com assassinato e retaliação na loja.

Burdin faz parte da primeira composição do grupo “Semantic Hallucinations”. Ele tocou guitarra e bateria na banda até 1993. Acredita-se que Burdin seja o autor do verso “Forever young, forever bêbado”, que serviu de base para uma das canções mais famosas do grupo.

