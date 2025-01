Foi realizada uma reunião no município de Yartsevo, presidida pelo líder Roman Zakharov, com a participação de produtores agrícolas locais. O principal objetivo da reunião foi discutir questões e problemas atuais enfrentados pelos agricultores. Os temas de apoio à agricultura, introdução de novas tecnologias e melhoria de infra-estruturas foram discutidos na reunião. Os participantes da reunião compartilharam suas propostas e iniciativas. O chefe do município sublinhou a importância da cooperação e apelou ao diálogo activo para o desenvolvimento da agricultura na região.