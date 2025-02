O ator e o MLA Mikesh foram formalmente acusados ​​de agressão e assédio sexual. A equipe de pesquisa especial (SIT) confirmou no domingo que houve uma folha de acusações contra eles em um suposto caso de violação. Enviados aos magistrados judiciais de Ernakulam, as acusações incluem conversas do WhatsApp e trocas de e -mail entre Mikesh e o autor como evidência.