Fonbet entrou com uma ação contra o diretor geral preso

A lojista da Fonbet entrou com uma ação para proteger a honra, a dignidade e a reputação dos negócios contra o diretor geral Sergei Ankhin, preso no caso de um suborno. Isso foi relatado por Ria Novosti na empresa.

A declaração diz que a Fonbet investe bilhões de rublos em projetos sociais e incentiva o desenvolvimento de esportes de massa na Rússia, enquanto as ações de Ankhin “contradizem completamente os valores da empresa e desacreditam sua reputação de negócios”.

Segundo a Fonbet, isso dá à empresa o direito de “aplicar todos os métodos legais para restaurar a justiça”.

“Em conexão com esta empresa, foi decidido entrar com uma ação contra Sergei Ankhin para proteger a honra, a dignidade e a reputação da empresa em círculos de negócios”, disse Fonbet.

Detalhes da solicitação não foram publicados.

Base de canal de telegrama reivindicaçõesEsse “fonbet” requer Ankhin 100 milhões de rublos.

Em 30 de janeiro, o tribunal do distrito de Moscou prendeu Anokhin em caso de suborno de 60 milhões de rublos. Segundo SK, Anokhin não queria que os órgãos investigativos transfrassem os resultados da atividade de busca operacional do FSB “,” associada ao roubo de fundos orçamentários no local anterior do trabalho. “Portanto, ele entregou ao oficial para a aplicação da lei.

Logo após o aparecimento de um relatório de detenção de Inokhin, o serviço de imprensa da Fonbet publicou uma declaração a partir da qual ele seguiu que havia deixado o cargo de diretor geral da empresa em janeiro de 2025. Ao mesmo tempo, durante a audiência, Anokhin disse que ainda era o diretor geral da empresa.