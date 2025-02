“Eles notam nosso drone e colocam especialmente pacificamente em seus carros, depois estão carregados e saem”, diz a publicação.

O destino adicional dos cidadãos exportados permanece desconhecido.

Alguns dias antes, sabia-se que o pessoal militar russo completou a limpeza no microdistrito NovosevenAya e no topo do Terricon Blok-9 na instalação da Brigada de Incêndio na camada do relógio.

Esses objetos eram fortes importantes do exército ucraniano.