Fora dos nomes dos jaquetas: é quem é o Rosiconi esperando a desqualificação de Jannik Sinner

Leonardo Iannacci 29 de janeiro de 2025

Entre as imagens cult relacionadas ao triunfo sinneriano de Melbourne, há um muito indicativo: Jannik e Zverev são seu spaparanziati no avião que os leva de volta à Europa e ao alemão, sentado na primeira fila com o fenômeno da sesto Pusteria atrás, Diz: diz: “Desta vez, sou pelo menos para ele!” Um post que fala muito sobre a humanidade e o clima que Jannik dá aos oponentes quando ele vence. Ele triunfa sem humilhação, todo mundo gosta e também a auditiva da final na manhã de domingo confirma: adicionando os dados do Eurosport ao de nove, foi visto por 3,5 milhões de italianos (quase 5 no momento do ponto de partida) com uma parte de 33%. Dados de um triunfo que sugerem muitas coisas, também para os coiotes que estão sempre prontos para fazer pulgas em nossos campeões: do habitual Nick Kyrgios, que fica quieto depois de dirigir no castetado agora, para o mesmo djokovic lesto para fazer uma festa contra o pecador que declara o seu contra o pecador que declara o seu contra -pecador que declara o seu contra -pecador que declara o seu contra -pecador que declara o seu contra -pecador que declara o seu contra -pecador que explica seu pecador que explica o pecador que explica o seu pecador. Torcendo por Zverev. Sem mencionar o Bild, o jornal alemão que a final não deveria ter sido tocada “porque há uma pessoa dopada no campo”.

O Sinner não cuida dessas corujas ruins e só pensa em tênis: na 34ª semana, ele é rei do ranking ATP com 11.830 pontos e é mais rico que 2.100.000 euros (o prêmio em Melbourne). Quando o veremos em campo? Não no torneio ATP 500 em Roterdã, ele retornará a Doha (17-22 de fevereiro) e depois se dedicará a 1000 de Miami e Indian Wells. Em seguida, ele se soltará por um momento e esperará em 16 de abril, o dia em que a arbitragem é depositada na bolsa de Lausanne para a caixa de Clostebol. Três juízes, um escolhido pela notória Comissão Mundial Anti -Dirding WADA, um do pecador e o terceiro (ou seja, que finalmente decidirá) pelo mesmo tribunal suíço, fecharão o caso para sempre: Jannik pode ser absolvido ou desqualificado. Na pior das hipóteses, é possível uma multa pesada: 1 ou mesmo 2 anos param. Então, vendo Roland Garros, Wimbledon, US Open e Davis de Finals.





No mundo, não há poucos que esperam ele e Guano Jannik, um homem suave gentil e especialmente com um rosto limpo: “Eu ganho porque sou inocente”, ele continua dizendo. Algumas hienas de teclado até o criticam porque ele ainda não segurou a presença do Quirinal, onde o presidente Sergio Mattarella celebrará os sucessos do tênis azul em 2024 amanhã. “Eu ainda tenho que decidir …” Sinner disse. A dúvida resolverá hoje. A verdade é que não existem nem alguns inimigos sutis que esperam uma sentença desfavorável da bolsa. Começando com alguns de seus colegas que estão em silêncio dos triunfos desses alienígenas e ressentimentos que são silenciosos, mas se escondem dos triunfos e pelo sucesso global do Italtennis, que agora tem 11 blues no top 100 dos homens.

Charlie Eclehans, sobre o atletismo, nem sequer ofusca uma hipótese tão surreal que, no caso de uma desqualificação de Jannik, resume em três pontos de interrogação: Alcaraz perderia o maior rival e o homem que o inspira a jogar seu melhor tênis? Djokovic pode, no caso da parada do pecador, é muito repentino do 25º título de Slam fazendo o seu? E Zverev, inclusive envolvido em um caso muito delicado de violência doméstica enviada pelo ex -parceiro, Brenda Pateea, ele venceria um golpe com o italiano desqualificado? Como dizer: a grande ditadura de Sinner ameaça esconder a quadra de tênis por anos e, portanto, seus oponentes apenas incentivavam cinicamente os TAs. Em Lausanne, o juiz israelense Ken Lalo patrocinará as razões loucas de Wada, Lord John Dyson é o árbitro escolhido pelo pecador, enquanto Jacques Radoux, Luxemburgo e ex -tenista será o presidente da Administração de Arbitragem. Provavelmente, de acordo com a arbitragem 1-1, após as intervenções de Dyson e Lalo, a última palavra dirá sobre essa história que conhece o incrível.