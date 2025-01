"Fora dos nomes, quem faz a conversa?": Massimo Giannini, paranóia e lama contra Meloni | Vídeo

Roberto Tortora 31 de janeiro de 2025

Não há história que Massimo Giannini Ele não pegou alimentando sua paranóia e obsessão com Giorgia Meloni. Negativo é claro. O de AlmasriEntão, ele se encaixa no pincel eta Squarepulitaentrevistado por Corrado FormigliTem a possibilidade de dissecá -lo com a acredina usual.

Formigli pergunta: “Quem é que Você consegue o governo de Meloni?“A partir daí, Giannini começa sem frear:” Temos que contar ao primeiro -ministro, que disse pela enésima vez “não sou chantagem”, com a ajuda de uma fórmula que aparentemente tinha felicidade para ela. Ele disse isso na fase de formação do governo quando ele estava lá Berlusconi Que ele queria mais ministros e, portanto, havia um entendimento que o chantava. Para ser sincero, não sabemos que hoje, quem é que ele o chantageou? Os membros do júri? Como eles canalizam isso? “.





Também negar a prova de um Conflito entre governo e justiçaGiannini acrescenta: “Os magistrados apenas têm a lei aplicávelÉ por isso que não será o judiciário que o chantagem exercita, mas é isso que eles querem que acreditemos. O caso Almasri está a meio caminho entre um Junta chilena e o República de Bananas. É necessário distinguir mérito e método. Mérito, parece SérioPorque lançamos e voltamos para sua casa com todos os prêmios – e um Plano estadual, Acrescenta – um criminoso. E dissemos que fizemos isso, porque é um assunto muito perigoso e em risco a segurança nacional “.





“Por isso, liberamos – conclui Giannini – em vez de mantê -lo no Patrie Galien e encaminhá -lo ao tribunal criminal, conforme necessário. O método? Eles não estão chantageados, querem nos jogar fora, etc. Dois inimigos adequados ou necessários : um: um, sou eu migrantes E a história de Almasri está sobre o tema dos migrantes, porque ele garante a falta de desembarques da costa da Líbia; e dois, o Judiciário E é por isso que o enredo nos diz quem faz os nomes dos juízes da conspiração “.